Il trolley per la spesa è il nuovo accessorio di tendenza, che sta letteralmente spopolando sui social. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Trolley per la spesa: il nuovo accessorio che diventa trend sui social

Il trolley per la spesa, o come spesso chiamato il carrello della spesa da nonna, per tanti anni è stato visto unicamente come simbolo di vecchiaia, erano in fatti soprattutto le nonne, o comunque le donne sopra i 70, ad averlo per fare la spesa. Ma ecco che, grazie soprattutto alla Gen Z, oggi il trolley per la spesa è diventato un accessorio super glamour da sfoggiare fieramente. Dotato di ruote e manico, è l’accessorio perfetto per andare a fare compere nel quartiere e ormai è divenuto oggetto del desiderio anche di celeb e influencer. In realtà, nel 2014, Chanel aveva anticipato questa nuova tendenza. La sfilata Autunno Inverno di quell’anno, firmata Karl Lagerfeld, si era svolta in un supermercato con le modelle che sfilavano con il trolley da spesa. E ora, 10 anni dopo, il carrellino per la spesa è diventato l’accessorio must have super glam.

Trolley per la spesa: perché è l’accessorio must have

Come abbiamo appena visto, il trolley per la spesa è diventato un accessorio super cool, da avere assolutamente a casa. Questa nuova tendenza è dovuta anche al fatto che i giovani, in particolare coloro che fanno parte della Generazione Z, sono molto attivi nella lotta per la tutela dell’ambiente e quindi sostituire i classici sacchetti di plastica con un carrello fatto di stoffa è senza dubbio una mossa vincente. Meno plastica si usa, meglio è. Non solo nel nostro Paese, ma anche a Londra, a New York, a Sidney, sempre più spesso si vedono giovani andare a fare la spesa con il trolley di stoffa, simbolo di come davvero le cose stanno cambiando. Quindi, se ancora pensate che il carrellino della spesa da nonna sia appunto un accessorio da avere solamente in là con gli anni beh, è arrivato il momento di vedere le cose da un’altra prospettiva. Oltre, come abbiamo appena visto, al motivo legato a ridurre il consumo della plastica, molti scelgono di andare a fare la spesa nel proprio paese a piedi, per ridurre l’inquinamento causato dalle auto, e quindi ecco che il trolley per la spesa dotato di manico e ruote risulta davvero la scelta perfetta. Sul mercato adesso infatti si trovano i carrelli per la spesa anche in colori accesi, proprio perché non viene più visto come accessorio per persone anziane.

Trolley per la spesa: celeb e influencer non possono farne a meno

Il trolley per la spesa ha subito conquistato anche le celeb e le influencer, che spesso vediamo pubblicare storie o foto mentre vanno a fare compere con l’ormai immancabile carrellino per la spesa. E’ il trend del momento, questo è quello che ha scritto su TikTok una giovanissima ragazza in giro per New York: “per anni, il carrellino della spesa è stato evitato dalle ragazze più cool, che lo consideravano da nonna. Adesso, sui social e in particolare su TikTok viene riscoperto nella sua comodità e diventa parte degli outfit check. Per rendere le nostre avventure al supermercato ancora più belle”. Beth Pettet, responsabile moda del grande magazzino di Londra John Lewis ha raccontato a The Guardian che le vendite dei trolley per la spesa sono aumentati dell’80 % rispetto al 2023. E voi, cosa state aspettando per comprare il carrellino per la spesa?