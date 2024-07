Il mondo del dating online è in continua espansione. Sono i siti e le app, primo fra tutto Tinder, dove si possono conoscere persone nuove e magari anche trovare la persona giusta. Ma, quali sono le emoji migliori per rompere il ghiaccio? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Dating Online: il boom degli ultimi anni

Il mondo degli appuntamenti virtuali, il dating online, è in continua espansione anzi, negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom. App come Tinder sono sempre più utilizzate, un pò da tutti ma in particolare dalla Gen Z, che ama conoscere persone nuove online. Del resto, sono i primi veri nativi digitali, ovvero coloro che non hanno mai conosciuto il mondo prima del digitale, prima degli smartphone con cui in pratica “sono nati”. Oltre a stare sempre molto attenti quando si conosce qualcuno sul web, Tinder è senza dubbio il sito di incontri più utilizzato del momento. Proprio Tinder, in occasione del World Emoji Day, ha raccontato l’importanza che hanno oggi le emoji, utilizzatissime da tutti noi e ottime anche per rompere il ghiaccio sui siti di incontri.

Dating Online: le emoji migliori per rompere il ghiaccio

Come abbiamo appena visto, in occasione del World Emoji Day, che si è celebrato lo scorso 17 luglio, la nota app di incontri Tinder ha fornito un approfondimento circa l’importanza delle emoji per rompere il ghiaccio. Diciamo la verità, chi di noi non utilizza almeno una emoticon almeno una volta al giorno? Ormai c’è chi risponde quasi solamente con le emoji e, soprattutto per la Gen Z, le emoji stesse rappresentano un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Ma, quali sono quindi le emoji migliori per rompere il ghiaccio? Vediamole adesso insieme:

Emoji degli occhi: risulta essere l’emoji più utilizzata soprattutto dalla Gen Z nel 2021. Questa faccina viene utilizzata per indicare uno sguardo ammiccante o per trasmettere ammirazione per una foto pubblicata online. Risulta quindi perfetta per rompere il ghiaccio su un app di incontri.

risulta essere l’emoji più utilizzata soprattutto dalla Gen Z nel 2021. Questa faccina viene utilizzata per indicare uno sguardo ammiccante o per trasmettere ammirazione per una foto pubblicata online. Risulta quindi perfetta per rompere il ghiaccio su un app di incontri. Bouquet di fiori: è una delle immagini più utilizzare lo scorso anno dagli uomini e risulta, tra l’altro, essere molto apprezzata dalle donne. Può quindi essere l’emoji giusta da usare se non si sa cosa dire e si vuole iniziare una conversazione.

è una delle immagini più utilizzare lo scorso anno dagli uomini e risulta, tra l’altro, essere molto apprezzata dalle donne. Può quindi essere l’emoji giusta da usare se non si sa cosa dire e si vuole iniziare una conversazione. Emoji cuoricino al posto degli occhi: anche questa è una delle emoticon più utilizzate soprattutto dalla Gen Z sia dagli uomini che dalle donne.

Dating Online: quali sono le emoji da non utilizzare

Dopo aver visto quelle che sono le tre emoji più usate per rompere il ghiaccio sui siti di incontri, vediamo insieme quali sono invece le emoji da non inviare: