Quali sono le differenze e i punti in comune tra coloro che appartengono alla Gen Z e i Millennials? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Gen Z e Millennials: chi sono

Prima di vedere differenze e punti in comune tra coloro che fanno parte della Gen Z e i Millennials, vediamo un attimo insieme di capire in quali anni bisogna essere nati per appartenere a una o all’altra generazione:

Millennials: a fare parte dei Millennials sono coloro che sono nati dall’inizio degli anni Ottanta fino alla metà degli anni Novanta o, per alcuni, fino a i primi anni Duemila. Diciamo che oggi sono quindi coloro che hanno dai 27 ai 44 anni di età, più o meno e rappresenterebbero circa il 29 % dell’intera popolazione. I Millennials in realtà sono chiamati anche Generazione Y o Gen Y.

Coloro che sono nati dopo il 2012 fanno parte dalla Generazione Alpha, mentre coloro che sono nati prima degli anni Ottanta sono i boomer.

Gen Z e Millennials: le differenze

Dopo aver visto chi sono i Millennials e coloro che fanno parte della Gen Z, andiamo a vedere insieme quali sono le differenze. Innanzitutto i Millennials sono stata ultima generazione a vivere l’infanzia senza lo smartphone, mentre la Gen Z è praticamente nata con lo smartphone in mano. Quindi i nati nella Gen Z hanno sempre vissuto con il digitale, non hanno mai vissuto al vita prima del boom della tecnologia digitale. Dall’atro canto però i Millennials sono coloro che sono stati maggiormente coinvolti dalla tecnologia digitale e a oggi sono quelli che hanno le maggiori competenze. Un altra differenze sta nel fatto che i Millennials preferiscono vivere le esperienze, mentre la Gen Z preferisce un prodotto fisico a un’esperienza passeggera. I Millennials, inoltre sono più propensi a fare acquisti nei discount e a comprare capi di seconda mano. Per quanto riguarda il lavoro, per i Millennials lo stipendio è un elemento centrale, sono coloro che cambiano maggiormente lavoro per ottenerne con lo stipendio più alto. Per la Gen Z invece il lavoro non è solo fonte di guadagno ma viene visto anche come una esperienza di crescita personale.

Gen Z e Millennials: i punti in comune

Adesso andiamo invece a vedere quelli che sono i punti in comune tra le Gen Z e i Millennials. Entrambe le generazioni, ad esempio, sostengono che una retribuzione equa sia la prima responsabilità delle aziende. Un altro fatto che li accomuna è che la Gen Z e i Millennials sono coloro che sono maggiormente abituati al cambiamento e lo sanno affrontare utilizzando le più recenti tecnologie.

Queste che abbiamo visto sono quindi i punti in comune e le differenze tra Millennials e Gen Z. E voi, a quale generazione appartenete?