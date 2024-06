Chi sono i Rodent men? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Rodent men: chi sono e significato

I rodent men sono considerati i nuovi sex symbol, ma che cosa significa questo termine? A cosa si riferisce? Secondo la definizione del New York Times, gli “uomini topo” hanno alcuni lineamenti fisici simili a quelli di un roditore, come per esempio il naso pronunciato, ma sono anche dotati di un grande carisma. E, come appena detto, negli ultimi tempi sono diventati i nuovi sex symbol. Ma vediamo un attimo quali sono le caratteristiche dei rodent man: essi sono snelli e poco muscolosi, i lineamenti sono spigolosi con naso pronunciato, orecchie che non passano inosservate, occhi intensi e magnetici e labbra poco carnose e a cuore. Chi sono i personaggi famosi che possono essere quindi considerati dei rodent man? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Rodent men: chi sono i vip considerati “uomini roditori”?

Come abbiamo appena visto, i rodent men sono gli uomini che hanno i lineamenti simili a quelli di un roditore e, al giorno d’oggi, sono loro i nuovi sex symbol. I vari Brad Pitt, Chris Hemsworth e Ryan Gosling hanno quindi “lasciato il posto” a uomini sicuramente meno belli, ma con un fascino che evidentemente colpisce. Ma, chi sono? Scopriamolo ora insieme:

Dustin Hoffman : l’attore statunitense ha tutte le caratteristiche del rodent man. Una bella “rivincita” per il protagonista de “Il Laureato“, che non era mai stato annoverato tra i sex symbol, nemmeno quando era più giovane.

: l’attore statunitense ha tutte le caratteristiche del rodent man. Una bella “rivincita” per il protagonista de “Il Laureato“, che non era mai stato annoverato tra i sex symbol, nemmeno quando era più giovane. Vincent Cassel : l’ex marito di Monica Bellucci è un altro che può entrare in questa categoria. Sguardo magnetico, naso pronunciato e orecchie ben in vista.

: l’ex marito di Monica Bellucci è un altro che può entrare in questa categoria. Sguardo magnetico, naso pronunciato e orecchie ben in vista. Jeremy Allen White : è uno degli attori del momento, grazie soprattutto al grande successo della serie tv “The Bear”, dove interpreta Carmen “Carmy” Berzatto. Anche lui entra in questa categoria.

: è uno degli attori del momento, grazie soprattutto al grande successo della serie tv “The Bear”, dove interpreta Carmen “Carmy” Berzatto. Anche lui entra in questa categoria. Berry Keoghan: anche lui è uno degli attori del momento, le sue interpretazioni infatti non sono certo passate inosservate. Anche lui rientra pienamente nella categoria de rodent man,

anche lui è uno degli attori del momento, le sue interpretazioni infatti non sono certo passate inosservate. Anche lui rientra pienamente nella categoria de rodent man, Ghali: anche il rapper italiano con cittadinanza tunisina può essere inserito nei rodent man.

anche il rapper italiano con cittadinanza tunisina può essere inserito nei rodent man. Kieran Culkin: anche l’attore statunitense, nonché fratello di Macaulay Culkin, l’interprete del piccolo Kevin nei due film di “Mamma ho perso l’aereo” è un fiero rappresentante dei rodent man.

Ancora abbiamo Josh O’Connor, Logan Lerman, Adam Driver, ovvero uno degli attori più amati del momento, Tom Holland e Tobey Maguire.

Senza dubbio qualche anno fa questi uomini non sarebbero stati considerati dei sex symbol, prima infatti erano altri i parametri che venivano considerati, oggi invece ecco che, soprattutto dalla Gen Z, i rodent men rappresentano il tipo d’uomo desiderato, soprattutto per via del forte carisma che ognuno degli uomini citati in precedenza ha. I tempi quindi sono davvero cambiati. E voi, siete attratte dai rodent men oppure no?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Le quote t-shirt tra le tendenze Primavera/Estate 2024: cosa sono e come indossarle

Vichy trend 2024: l’iconica stampa a quadretti torna di moda