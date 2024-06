Che cos’è il nuovo trend di TikTok deinfluencing? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Deinfluencing: cos’è e come funziona

Il deinfluencing è il trend del momento. Da qualche tempo per gli influencer non tira proprio una bella aria, soprattutto dopo quello che è successo a dicembre dello scorso anno a Chiara Ferragni. Inoltre i consumatori pare che si siano davvero stufati di leggere nella maggior parte dei post la dicitura adv, ovvero quai prodotti a cui l’influencer di turno da visibilità. Proprio per questo diversi utenti preferiscono seguire dei creator meno famosi, con molti meno follower che però danno recensioni oneste e dei quali quindi ci si sente più propensi a fidarsi. Un esempio è il profilo TikTok di @influenceronesta, nome d’arte di Andreea Tolomeiu, che acquista e prova i prodotti virali, per vedere se davvero vale la pena acquistarli. Molti utenti infatti arrivano anche a ringraziarla per aver risparmiato dei soldi che avrebbero speso per un prodotto virale che però non valeva la pena di comprare. In pratica il deifluencing è un “lo provo io così non devi farlo tu”.

Deinfluencing, la tendenza che sta sempre più spopolando

Come abbiamo appena visto, il deinfluencing sta letterlamente spopolando, soprattutto su TikTok Gli utenti infatti preferiscono seguire persone di cui si fidano, piuttosto che i soliti influencer che parlano solo dei lati positivi dei prodotti a cui stanno dando visibilità. Vincenzo Russo, docente di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing all’Università IULM di Milano, ha parlato di questo fenomeno del deinfluencing. Il fenomeno ha cominciato a diventare popolare dopo episodi come quello con protagonista Mikayla Nogueira, che è stata scoperta a mentire nel video di una partnership sponsorizzata. Russo afferma infatti che a seguito di episodi come questo è nato il trend del deinfluencing. Negli ultimi tempi è emerso che le persone si fidano sempre meno degli influencer, oltre a non fidarsi in generale dei mass media, della politica, della comunicazione e delle aziende. Al giorno d’oggi in pochi sono propensi a credere a tutto quello che gli influencer dicono o promuovono, e sempre meno sono disposti ad acquistare prodotti a cui danno visibilità. Tutto questo porta il trend del deinfluencing a diventare sempre più popolare. Oltre al profilo di TikTok di Andreea Tolomeiu, ce ne sono altri da seguire, altre persone che provano i prodotti divenuti virali per poi dire la loro in maniera onesta, così che ogni utente possa essere più sicuro di acquistare quel determinato prodotto, oppure di decidere di non comprarlo perché sarebbe una spesa inutile. Un esempio è Jeffree Star, che ha avuto un grande successo grazie a YouTube. Anche lui è noto per aver sempre fatto delle recensioni molto sincere, anche per questo motivo viene apprezzato e seguito. Insomma, le cose stanno davvero cambiando per gli influencer, ogni giorno sempre di più.

