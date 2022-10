Rosa Perrotta, il figlio Ethan in ospedale: il bambino ha avuto un terribile sfogo cutaneo.

Grande spavento per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che si sono ritrovati a correre in ospedale con il figlio Ethan. Il bambino ha avuto un terribile sfogo cutaneo che ha fatto preoccupare tantissimo la coppia nata a Uomini e Donne.

Rosa Perrotta: il figlio Ethan in ospedale

“La faccia di chi non trova pace da giorni. Stiamo andando in ospedale. Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo“, ha scritto Rosa Perrotta su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato ai fan una foto del corpo del figlio, coperto di bolle di diversa grandezza. Arrivati in ospedale, il pediatra ha immediatamente visitato il bambino, somministrandogli la prima dose di antistaminico e cortisone.

Cosa ha avuto il figlio di Rosa Perrotta?

Il figlio di Rosa e Pietro non ha avuto una reazione allergica alimentare o da contatto. La Perrotta, infatti, ha spiegato che il bambino non ha mangiato nulla di strano e non ha indossato abiti diversi a quelli del giorno precedente. Lo sfogo cutaneo, molto probabilmente, è dovuto allo stato influenzale di Ethan, malato da diversi giorni.

Rosa Perrotta tranquillizza i fan

Tornata a casa dall’ospedale, Rosa ha immediatamente tranquillizzato i fan.

Ha spiegato la cura che dovrà seguire il figlio, a base di antistaminico e cortisone, e ha ringraziato i seguaci per la vicinanza che gli hanno dimostrato nelle ultime ore.