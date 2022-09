Rosa Perrotta ha scatenato un apolemica sui social dopo che lei stessa ha svelato che suo figlio Ethan non mangerebbe quasi nulla all’asilo e avrebbe mostrato ai fan il menù servito all’asilo.

Rosa Perrotta: il menù del figlio all’asilo

Gulash di melanzane, felafel, tortini di lenticchie e hummus sono solo alcuni dei piatti che vengono serviti all’asilo frequentato dal piccolo Ethan, figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. A svelarlo è stata la stessa mamma del bambino che, attraverso i social, si è lamentata perché suo figlio non mangerebbe praticamente nulla alla mensa della scuola nonostante a lei quelli offerti sembrino tutti ottimi piatti. In molti hanno criticato Rosa Perrotta per quello che hanno reputato come un “inutile sfoggio di lusso”.

“Neanche al mio matrimonio un menù così”, ha tuonato un utente, mentre molti altri gli hanno fatto eco tramite direct e commenti.

Rosa Perrotta ha anche affermato che in parte la colpa dell’inappetenza del piccolo Ethan sarebbe sua: “Lui che è abituato alla ma cucina dove frullo tutto… Un gusto nuovo è sperare che frullando tutto esca un sapore nuovo, per questo lui poi mangia il pane all’asilo. Io l’ho abituato a tutto all’avocado, ai fagiolini di soia solo che io ho frullato tutto per l’ossessione che potesse soffocare”, e ancora: “Lui non ha problemi all’approccio al sapore ma proprio alla consistenza e poi il bimbo non è particolarmente appetente e noi abbiamo commesso l’errore di farlo mangiare con YouTube e poi lo abbiamo imboccato, lui adesso fa difficoltà a mangiare da solo soprattutto la sera”.