Andreina Fabbi, moglie di Roberto Baggio, lo affianca dagli anni Ottanta: ecco tutto ciò che si sa sulla famiglia che hanno creato e le altre curiosità.

Roberto Baggio, chi è la moglie

Il nome della moglie di Roberto Baggio è Andreina Fabbi.

Nata il 30 novembre 1967, lo accompagna sin dagli inizi degli anni Ottanta.

Non molto si sa della sua vita con il campione, solamente ciò che traspare sui social e le parole rilasciate da Baggio durante alcune interviste nel corso degli anni.

La Fabbi è la pietra portante della famiglia Baggio, su di lei, infatti, l’ex calciatore ha potuto fare affidamento anche nei momenti più difficoltosi della sua vita. Coppia affiatata e unita, basa il proprio rapporto sul rispetto altrui e sulla stima reciproca.

Roberto Baggio: matrimonio

Roberto Baggio e la moglie Andreina Fabbi sono sposati dal 1° luglio 1989. Pare però che si siano conosciuti anni prima, nel 1982. Da quel momento non si sono più separati.

Secondo alcune indiscrezioni, la coppia si è incontrata a Caldogno, in provincia di Vicenza, paese di nascita dell’ex calciatore, luogo in cui tra i due è scoccato un colpo di fulmine.

La coppia, dopo il matrimonio, ha avuto 3 figli: Valentina, Leonardo e Mattia. Nonostante la super popolarità dell’ex campione del calcio italiano, non sono mai uscite pagine di gossip sulla loro relazione, che è proseguita sempre nella discrezione più totale.

In alcune interviste, Baggio ha dichiarato come per la moglie non sia stato sempre facile stargli accanto durante la sua carriera da calciatore. La famiglia è stata infatti portata avanti principalmente da lei, che si è presa cura dei figli, ma anche del marito, i cui impegni sportivi l’hanno, per anni, tenuto lontano per lunghi periodi dalle mura domestiche.

Curiosità sulla moglie di Roberto Baggio

Andreina Faggi ha un profilo Instagram seguito da quasi 10 mila followers. Le fotografie postate rappresentano scene di vita quotidiana e dediche durante le occasioni speciali. Ciò che emerge già a un primo sguardo è l’amore della Fabbi per la famiglia e l’enorme stima nei confronti del marito.

Ma non solo, ci sono molte immagini che immortalano le sue passioni, tra cui quella per la pittura ad acquerello, il disegno a matita e i viaggi.

Nonostante la celebrità del calciatore, la cui storia è ripresa dal film di Netflix “Il divin codino”, la coppia è molto riservata e nel corso degli anni si è tenuta alla lontana dalle luci della ribalta. La figlia Valentina, in un post per celebrare l’amore dei genitori, ha speso parole bellissime per descrivere il loro rapporto: