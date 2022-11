Cosa ci fanno Roberta Morise e Giovanni Angiolini insieme? I due sono stati pizzicati a cena a Roma e il chiacchiericcio si è acceso in un lampo. Entrambi single, potrebbero aver dato il via ad una conoscenza.

Roberta Morise e Giovanni Angiolini pizzicati insieme

Il settimanale Oggi ha pizzicato Roberta Morise e Giovanni Angiolini insieme. I due sono stati avvistati a cena in un noto ristorante di Roma, situato a Ponte Milvio. Non è stato immortalato nessun bacio passionale, ma il chiacchiericcio è partito in un lampo. Cosa c’è tra loro? Una frequentazione in corso oppure una semplice amicizia?

Roberta e Giovanni: flirt o amicizia?

Al momento, né Roberta e né tantomeno Giovanni hanno commentato il gossip.

Pertanto, non sappiamo se tra loro ci sia una semplice amicizia oppure una frequentazione passionale. Di certo, possiamo affermare che sono entrambi single. La Morise ha chiuso da poco la relazione con Giulio Fratini a causa di un tradimento, mentre Angiolini è reduce dal flirt estivo con Michelle Hunziker.

Morise: con Angiolini sarà più fortunata?

In attesa di scoprire dettagli interessanti sulla frequentazione tra Roberta e Giovanni, i fan sperano che per la Morise sia la volta buona.

La conduttrice e showgirl è stata parecchio sfortunata in amore. Dopo la lunga relazione con Carlo Conti, con il quale è rimasta in ottimi rapporti, ha avuto una storia con Giulio Fratini. Per lui si era anche trasferita a Firenze, ma l’unione si è interrotta bruscamente quando ha scoperto che lui la tradiva. Con Angiolini sarà diverso? I seguaci glielo augurano.