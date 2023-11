Robert Pattinson sta per diventare padre per la prima volta. La sua compagna, Suki Waterhouse è infatti in dolce attesa. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Robert Pattinson presto papà per la prima volta: Suki Waterhouse è incinta

Cicogna in arrivo per l’attore e modello Robert Pattinson e la compagna Suki Waterhouse. A dare la notizia è stata la stessa modella, attrice e cantante britannica di 31 anni sul palco del Corona Festival, a Città del Messico. L’abito indossato da Suki per l’occasione effettivamente ha lasciato intravedere le forme della gravidanza. Ecco cosa ha detto la modella sul palco: “ho pensato di indossate un abito glitterato per distrarvi da qualche altra cosa che sta succedendo. Non sono proprio sicura che stia funzionando.” In realtà già da qualche settimana giravano alcune voci circa il fatto che la compagna dell’indimenticabile star della saga di “Twilight” aspettasse un bambino, ma fino a ora nessuno dei diretti interessati aveva voluto confermare o smentire la notizia. Ci ha pensato quindi ieri sera Suki Waterhouse, annunciando quindi di essere incinta. A 37 anni uno degli attori più amati al mondo, idolo di una generazione, diventerà quindi padre per la prima volta. Robert ancora non ha lasciato nessun commento in merito, ma sicuramente lo farà presto. Non possiamo che fare tanti auguri a Suki Waterhouse e Robert Pattinson.

La storia d’amore tra Robert Pattinson e Suki Waterhouse

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono entrambi molto riservati riguardo la loro vita privata. I due stanno insieme dal 2018, quindi da cinque anni, dopo che l’attore ha chiuso definitivamente la storia con l’attrice Kristen Stewart, sua collega nella saga di “Twilight“. Robert e Suki non hanno ufficializzato subito la loro relazione, anzi sono usciti allo scoperto solamente nel 2022 e hanno partecipato insieme a un evento importante come il Met Gala solamente a marzo di quest’anno. Nel 2019, quando appunto ancora non avevano ufficializzato la loro relazione, l’attore londinese era stato intervistato e aveva risposto così circa le voci sulla sua relazione con Suki Waterhouse: “se fai entrare la gente nella tua storia, svaluti ciò che è l’amore. Se uno sconosciuto per strada di chiedesse della tua relazione, lo riterresti estremamente scortese. Se alzi un muro va a finire meglio”. Lo scorso meso di febbraio è stata invece Suki Waterhouse a parlare di Robert Pattinson nel corso di una intervista al Times: “sono sempre incredibilmente emozionata quando vedo apparire il suo nome sul mio telefono, e penso che lui provi lo stesso per me.” La modella e attrice ha inoltre definito Robert come una persona molto simpatica e che ha sempre qualcosa di interessante da dire. Sui social network sono poco presenti come coppia, ma pare proprio che la loro relazione sia molto solida e felice, e presto diventeranno genitori per la prima volta.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Veronica Peparini, i problemi in gravidanza: “Controlli ogni 48 ore”

Tutte le volte che abbiamo letto Belen Rodriguez incinta e non era vero