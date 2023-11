Veronica Peparini ha rotto il silenzio e parlato dei problemi della sua gravidanza. Andreas Muller aveva già anticipato qualcosa, senza entrare nel dettaglio, e la preoccupazione dei fan era cresciuta.

Veronica Peparini svela i problemi della gravidanza: “Necessari controlli ogni 48 ore”

La gravidanza di Veronica Peparini sta andando avanti con qualche apprensione. Qualche giorno fa Andreas Muller, suo compagno, aveva condiviso un post su Instagram in cui aveva rivelato che erano sorti alcuni problemi scoperti durante una visita, senza entrare nel dettaglio. La coppia ha deciso di fare chiarezza con una storia che è stata condivisa sui profili Instagram di entrami. “È scattato un campanellino d’allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due piccole […]. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale” hanno spiegato. La situazione potrebbe tornare ad essere regolare, ha spiegato Veronica Peparini, ma “se così non fosse bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non ancora sapere quale esito porterà”.

“Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti. La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé. Motivo per cui stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore” hanno spiegato Veronica Peparini e Andreas Muller.

Veronica Peparini e Andreas Muller, la gravidanza gemellare: “L’età non c’entra con questo problema”

I fan stanno sostenendo la coppia e tutti, ovviamente, sperano che tutto vada per il meglio e che l’eventualità di un intervento venga presto scongiurata. La coppia ha comunque voluto esprimere ottimismo, chiedendo di fare altrettanto, per essere positivi in questo momento complicato. “Per non ci pensiamo, volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che non di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web” hanno scritto i due, sottolineando che questo problema non è associato all’età di Veronica Peparini, che è rimasta incinta a 52 anni. La coppia ha poi voluto ringraziare le dottoresse e le ragazze del Bambino Gesù che li stanno seguendo attentamente. “Vogliamo solo positività e ottimismo” hanno scritto in maiuscolo, per rimarcare che è il momento di essere forti e assolutamente positivi.

