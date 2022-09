Charlotte, secondogenita di William e Kate Middleton, ha partecipato al funerale della nonna Elisabetta sfoggiando una spilla molto particolare. La bambina era molto legata alla Regina e questo oggetto era un omaggio per lei.

Regina Elisabetta: il significato della spilla di Charlotte

Nel corso dei funerali della Regina Elisabetta gli occhi di milioni di persone erano fissi sui membri della Royal Family. Alle esequie ha partecipato anche la piccola Charlotte, secondogenita di William e Kate Middleton. La bambina era vestita come la sua mamma, di nero e con un bellissimo cappottino. E’ proprio sul lato sinistro di quest’ultimo che la bimba ha voluto appuntare una spilla, la prima che ha mostrato in pubblico, in modo da rendere omaggio alla nonna.

Il suo significato è molto particolare.

La spilla di Charlotte è un omaggio alla Regina

La spilla indossata da Charlotte per i funerali della Regina è a forma di ferro di cavallo. Nonna e nipote, infatti, hanno condiviso la passione per i cavalli e questo gioiello è proprio un regalo che la Queen ha fatto alla bambina. La figlia di William e Kate l’ha voluta sfoggiare proprio per ricordare al mondo l’affetto che nutriva nei confronti di Elisabetta II.

Regina Elisabetta: l’importante gesto per Charlotte

La Regina Elisabetta non ha trasmesso a Charlotte solo l’amore per i cavalli, ma ha fatto per lei un gesto molto importante: ha introdotto il Succession to the Crown Act. Si tratta di una legge che non consente più ai figli minori maschi di scavalcare la linea di successione in presenza di sorelle. Pertanto, Charlotte è terza in linea di successione, dopo il padre William e il fratello maggiore George. Dopo di lei c’è Louis, l’ultimo nato. Se la Regina non avesse cambiato la legge, la bambina sarebbe stata ‘declassata’ dal fratello minore.