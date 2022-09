Royal Family, come fanno le donne a non far sollevare gli abiti? I sarti reali hanno studiato un metodo infallibile.

I membri della Royal Family hanno un dress code per ogni occasione. Le regole da rispettare sono tante, ma in alcune circostanze possono beneficiare di piccoli aiuti, come nel caso delle gonne: come fanno a non farle sollevare?

Royal Family: come fanno a non far sollevare le gonne?

Il dress code della Royal Family è ampio e, soprattutto, parecchio rigoroso. In caso di lutto, come tutto il mondo ha potuto notare in occasione del funerale della Regina Elisabetta, le regole sono diverse e nessuno può sfuggire. Innanzitutto, le donne non indossano pantaloni, ma soltanto gonne. Per evitare l’effetto Marylin Monroe, i sarti della famiglia reale hanno studiato un sistema infallibile. Come fanno a non far sollevare le gonne? Semplice: ai lati delle gonne sono cuciti dei piccoli pesi che non consentono alcun tipo di movimento.

Il dress code in caso di lutto

Per non farsi trovare impreparati in caso di lutto, i membri della Royal Family devono sempre avere in valigia un abito nero. Questa regola è stata introdotta proprio dalla compianta Regina Elisabetta. Sono vietati i collant nude, mentre sono concesse soltanto le calze nere, al massimo velate.

Esistono anche i gioielli da lutto

Non solo il vestito, le donne della Royal Family hanno delle regole da rispettare anche per quel che riguarda i cosiddetti gioielli da lutto.

Per i funerali sono concesse soltanto le perle e gli omaggi personali di monili considerati apprezzati dal defunto. Eugenie e Beatrice di York, ad esempio, hanno sfoggiato dei maxi cerchietti dallo stile classico per rendere omaggio alla Regina Elisabetta.