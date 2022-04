La Regina Elisabetta compie 96 anni il 21 aprile, 70 anni dei quali vissuti da regina. Nel giorno del suo compleanno e nell’anno del suo Giubileo di Platino, vogliamo ricordare il suo stile attraverso i suoi look più iconici.

Regina Elisabetta: i look più iconici

La Regina Elisabetta compie 96 anni ed è stata la sovrana più longeva della storia d’Inghilterra. È considerata la Regina dei record! Ha visitato oltre 120 paesi, ha partecipato a centinaia di migliaia di eventi, sotto il suo regno si sono susseguiti 14 primi ministri, sette arcivescovi di Canterbury e sette papi. Una donna forte che non ha mai fatto trapelare alcuna emozione. Oltre alla vita politica è anche considerata un’icona di stile.

Pensandoci in un primo momento, il suo guardaroba sembra immutabile, ma non è affatto così. Ogni dettaglio, infatti, è curato con tantissima attenzione. La regina attraverso i suoi tailleur monocromatici, i suoi cappellini, la borsa al polso, le décolleté nere non troppo alte o mocassini, la sua mantellina e i suoi foulard, gli ombrelli da pioggia, in plastica trasparente, ha costruito nel tempo uno stile inconfondibile molto apprezzato. Ecco alcuni degli abiti più belli della Regina Elisabetta.

Con il trascorrere del tempo il suo stile, sempre impeccabile mai fuori posto, si è evoluto fino a giungere nel Terzo Millennio quando la regina ha optato per i suoi tailleur monocromatici. Dietro questi suoi look c’è la mano della stilista Angela Kelly che cura nel minimo dettaglio il look della regina.

Curiosità

Non molti sanno che la regina possiede circa 500 capellini e 200 borse della maison Launer.

Un’altra curiosità molto interessante relativa allo stile della Regina è la passione per gli ombrelli Fulton, ereditata dalla madre. Questi ombrelli da pioggia, in plastica trasparente, hanno la particolarità di avere una banda dello stesso colore del vestito. Questi ombrelli, molto apprezzati dalla Regina, le permottono di rimanere il più visibile possibile anche nei giorni di pioggia.

Non tutti sanno che la Regina è la precorritrice del re-used. Contrariamente a quanto molti credono, Sua Maestà indossa la maggior parte dei suoi vestiti più di una volta. Lo stesso abito viene indossato più volte ma in eventi diversi e davanti un pubblico diverso e con spille diverse. La regina indossa ogni outfit almeno 4/5 volte e ogni cappello almeno 10 volte. Secondo quanto riportato da alcune fonti, per garantire che nessun outfit compaia troppe volte in pubblico o allo stesso tempo, è stato redatto un foglio su cui viene segata l’ora e la data in cui è stato indossato. Inoltre, la regina, chiede al proprio stilista anche di modificare abiti e cappelli in modo tale da trasformarli in nuovi capi. La Regina molto spesso decide di donarli ma tutte le etichette e qualsiasi altra prova che possa indicare The Queen vengono rimosse in modo tale che nessuno possa rintracciare l’origine.

Nel corso di questi suoi 96 anni di vita e 70 anni di regno è riuscita a creare la storia del suo stile inimitabile da Regina.