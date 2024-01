Con la dipartita della Regina Elisabetta II, l’Inghilterra ha concluso un grande capitolo della sua storia. Ma se vi state chiedendo quale sia stata l’ultima preoccupazione della sovrana, prima della sua morte, allora potreste rimanere stupite da quanto rivelato dalla Principessa Anna.

L’ultima preoccupazione della Regina Elisabetta prima di morire riflette il suo carattere

La regina Elisabetta ha rivelato la sua ultima preoccupazione prima del suo decesso, secondo la principessa Anna.

La principessa Anna è stata in grado di essere al fianco della madre, la regina Elisabetta II, durante gli ultimissimi istanti.

Questi sono momenti di memoria per chi non è più con noi. Nel documentario del primo anno di governo di Carlo III, trasmesso dalla BBC , la Principessa Anna ha fatto riferimento al decesso di sua madre, la Regina Elisabetta II, avvenuto nel settembre dell’anno precedente presso il Castello di Balmoral.

La Principessa Reale ha fatto trapelare che la sovrana era inquieta all’idea di trascorrere l’ultimo periodo della sua vita nella sua dimora scozzese, poiché ciò avrebbe posto delle problematiche nell’organizzazione del suo funerale.

La sorella del Re Carlo III ha affermato: «C’è stato un momento in cui pensavo che sarebbe stato più complicato morire a Balmoral. Abbiamo tentato di persuaderla che questo non sarebbe stato un fattore nella sua scelta. Spero che abbia capito che era la scelta giusta perché è quello che abbiamo fatto».

Un “puro caso” ha portato la Principessa a Balmoral, un luogo dove ricorda che la sua famiglia ha vissuto alcuni dei momenti più felici della sua gioventù; lì ha potuto dare l’addio alla madre nei suoi ultimi istanti, nonostante non avesse previsto di rimanere.

Nel documentario, la Principessa Anna racconta anche uno dei momenti più emozionanti vissuti durante il funerale della madre. È accaduto durante la cerimonia che si è tenuta al Castello di Windsor prima della sepoltura della Regina nella cripta della Cappella di San Giorgio, in particolare quando è stata rimossa la corona imperiale che era stata posta sulla bara. “Mi sono sentito stranamente sollevato. Era finita. La sua responsabilità era stata trasferita”.

Il recente debutto di Camilla con la spilla della regina Elisabetta

Di recente, abbiamo potuto anche ammirare i Windsor che festeggiano a Sandringham con un grande omaggio al passato: Camilla ha reso omaggio alla memoria di Elisabetta II con una preziosa spilla “nuova”.

Un gioiello perfetto per l’occasione, la regina Elisabetta aveva l’abitudine di scegliere una spilla diversa ogni anno per i suoi discorsi di Natale. Ognuna di queste conteneva un messaggio per il popolo. Ma quali sono i messaggi trasmessi dalla spilla di Camilla?

Durante il Natale del 2023, Kate Middleton avrebbe portato un look regale con gli orecchini della defunta Lady Diana, fatti di zaffiri.

In occasione della tradizionale parata di look del 25 dicembre, la principessa di Galles ha deciso di rendere omaggio alla memoria della defunta Diana con la scelta dei suoi gioielli. I suoi orecchini hanno persino rubato la scena al ritorno a Sandringham di Sarah Ferguson, dopo trent’anni d’assenza.

Questo Natale, Kate Middleton ha indossato un paio di orecchini appartenuti alla defunta suocera Diana. Il look era davvero regale e si addiceva alla Duchessa di Cambridge.

Durante la messa domenicale di Sandringham del giorno della vigilia di Capodanno, la regina consorte Camilla ha scelto un look in cui la nuance turchese era l’elemento principale. Il suo capospalla era un cappotto di Bruce Oldfield Couture, mentre ha abbinato una borsa in pelle di Charles Laurie London, stivali in camoscio di Russell & Broomley e un cappello di Philip Treacy. Questo look è servito per ricordare Lady Diana, come nel caso degli orecchini indossati da Kate Middleton il 25 dicembre.

I royal watchers non hanno potuto trascurare la spilla della regina Camilla: ben posizionata sul suo cappotto a sinistra, il gioiello non è un debutto alla scena royal. Secondo quanto riferito da The Court Jeweller, si tratta di una spilla della Diamond and Acquamarine Bar, la cui origine potrebbe risalire agli anni Venti e Trenta. Elisabetta II lo aveva indossato nel mese di ottobre 2019, durante un ricevimento privato a Buckingham Palace.

