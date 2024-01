I saldi sono ufficialmente iniziati. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 10 capi in stile royal da avere assolutamente nel nostro armadio.

Saldi Invernali, 10 capi in stile royal da avere nell’armadio

I saldi sono ufficialmente cominciati e non c’è quindi occasione migliore per acquistare qualche capo in stile royal in sconto. Kate Middleton, Letizia di Spagna e così via, quante volte abbiamo ammirato i loro outfit e desiderato di vestirci come loro? Bene, è arrivato il momento di farlo, approfittando appunto degli sconti di fine stagione. Vediamo adesso insieme quali sono 10 capi in stile royal da avere assolutamente nel nostro armadio:

Il cappotto di Kate Middleton: la Principessa del Galles è da tutti considerata una vera e propria regina di stile. Durante l’inverno uno dei capi che ama indossare maggiormente è senza dubbio il cappotto. Durante la visita al National Museum Cornwall di Falmouth ha indossato il Carissa Coat di Hobbs, che ora potete trovare in sconto a 340 euro. Il blazer di Kate Middleton: restiamo sempre su Kate. Altro capo che indossa spessissimo è il blazer, raffinato ed elegante in perfetto stile royal. Uno dei suoi preferiti è firmato Alexandra McQueen, potete trovarlo in colore rosa pastello in sconto a 980 euro. La camicetta di Letizia di Spagna: anche Letizia Ortiz è sicuramente una regina di stile. Su Zalando potete trovare la camicetta Boss, come quella indossata da Letizia, in saldo a 161,99 euro, disponibile in diversi colori. Gli stivali della Regina Camilla: tornando in Inghilterra, la moglie di Re Carlo III ha indossato un paio di stivali in camoscio di Russell & Bromley, il 31 dicembre scorso, in occasione della messa domenicale a Sandringham. Questi stivali sono ora in saldo a 202,98 euro. L’abito pastello di Kate Middleton: torniamo a Kate, la quale in passato ha indossato un vestito di Emilia Wickstead davvero super elegante. Questo abito è ancora disponibile in versione rosa pastello su mytheresa.com in saldo a 1.200 euro. Il blazer di Mary di Danimarca: lo scorso mese di dicembre Mary di Danimarca ha indossato un blazer in lana riciclata di Skall Studio, ora in saldo a 378 euro. Il vestito di Mary di Danimarca: la principessa ereditaria di Danimarca, il 24 dicembre ha indossato un vestito che non è di certo passato in osservato, firmato Saloni. Potete trovarlo in sconto a 621 euro. La gonna di paillettes di Vittoria di Svezia: per andare a vedere “Lo Schiaccianoci”, lo scorso dicembre la principessa ereditaria di Svezia ha indossato una gonna di paillettes di H&M, disponibile a 29,99 euro, e acquistabile al 50% alla vendita privata di H&M. Il vestito della principessa Mette-Marit di Norvegia: elegante e minimale, firmato Oscar De La Renta, disponibile in sconto su mythersa.com a 1.707 euro. Il vestito della Regina Camilla: chiudiamo ancora con la moglie di Re Carlo III, che durante un evento di beneficenza a Londra ha indossato un abito firmato ME + EM di colore verde, ora in saldo a 380 euro.

I saldi invernali 2024 sono cominciati ufficialmente oggi, venerdì 5 gennaio 2024, e dureranno circa per 60 giorni. Non c’è occasione migliore di questa per acquistare capi e prodotti a prezzo scontato, in primis i capi in stile royal!

