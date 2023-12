Stanchi dei regali di Natale convenzionali, costosi e prevedibili? Seguite l’esempio di Kate Middleton, la Duchessa che preferisce acquistare i suoi regali in un negozio davvero low cost. Se siete curiosi di saperne di più, leggete fino in fondo l’articolo e scoprirete tutti i dettagli.

Regali di Natale economici: il segreto di Kate Middleton

Il Natale si avvicina anche per la famiglia reale. Il pranzo del 25 dicembre si terrà nella sala da pranzo della tenuta di Sandringham, simbolo delle festività dei Windsor. Anche quest’anno non saranno presenti il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Al momento, a causa del turbolento rapporto, sembrerebbe che Re Carlo III non abbia ancora invitato la coppia. Nonostante ciò, la famiglia reale continua ad organizzare tutti i preparativi per trascorrere al meglio le festività. In particolare Kate Middleton, alle prese con i primi regali di Natale. Ovviamente low cost! Una tradizione della famiglia reale, infatti, è proprio quella di optare per regali simpatici ed economici. I membri della famiglia reale sono soliti scambiarsi i regali il 24 pomeriggio, durante l’ora del tè. Tra i negozi preferiti di Kate Middleton c’è sicuramente il The Range, un discount dove è possibile trovare oggetti d’arredo, giochi, prodotti di cartolibreria e tanto altro a prezzi accessibili a tutti.

Kate Middleton e i regali di Natale economici

Scegliere regali di Natale originali e a basso costo sembrerebbe essere un’usanza lontana della famiglia reale. Stando a quanto riportato dai tabloid britannici, nel 2015 Harry regalò alla Regina Elisabetta una cuffia da doccia con la scritta Ain’t life a bitch. Mentre Kate, prima che Harry incontrò Meghan, comprò al principe un kit per creare la sua ragazza ideale. Dunque, se siete ancora alla disperata ricerca dei regali natalizi, perché non prendere spunto dalla famiglia reale? Ogni anno diventa sempre più difficile trovare il dono perfetto per amici e parenti. Ma con un po’ di creatività e inventiva, basta poco per realizzare la sorpresa ideale senza spendere troppo. Un modo per scambiarsi regali semplici e simpatici, dando importanza allo stare insieme e condividere momenti di gioia e spensieratezza con i propri affetti. La tradizione della famiglia reale dei regali low cost dimostra, nonostante il loro status e il lusso che li circonda, l’importanza dell’affetto e del legame familiare.

