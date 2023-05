Regina Cleopatra in arrivo su Netflix: quanti episodi ci saranno?

Regina Cleopatra è una docu-serie molto interessante che sta per debuttare su Netflix. Scopriamo insieme quanti episodi prevede questa serie tv che ha già scatenato numerose polemiche.

Regina Cleopatra su Netflix: quanti episodi?



Regina Cleopatra è una serie tv prodotta da Jada Pinkett Smith, la moglie di Will Smith, che è già riuscita a scatenare accese polemiche pur non essendo ancora uscita. La docu-serie in questione, debutterà su Netflix il 10 maggio 2023, ma ha già fatto tanto parlare di sé. Si tratta di una serie molto interessante, in realtà, che parla della storia della regina Cleopatra, con episodi molto approfonditi, che comprendono anche interviste con esperti del settore. Difficile comprendere come una serie tv del genere possa scatenare delle polemiche così forti, ma in realtà tutto è iniziato per la scelta dell’attrice Adele James nel ruolo della protagonista, in quanto si tratta di un’attrice di colore. Questo ha scatenato un’accesa polemica, che ha portato l’Egitto a denunciare Netflix. L’avvocato Mahmoud al-Semary ha spiegato che la “colpa” della piattaforma di streaming sarebbe quella di aver accettato la produzione di un contenuto definito afrocentrico. l legale ha spiegato che questa trama non rispecchia completamente la vera storia della regina Cleopatra e per questo gli egiziani hanno deciso di muovere questa accusa con lo scopo di far rispettare la loro cultura e la loro identità nazionale. Una polemica sostenuta anche dall’archeologo Zahi Hawas, che ha spiegato che la serie andrebbe letteralmente a falsificare dei fatti storici realmente accaduti. Sicuramente tutte queste polemiche stanno aumentando notevolmente la curiosità e l’interesse nei confronti di questa serie tv, per cui andiamo a scoprire insieme quanti episodi prevede. Essendo una docu-serie prevede solo 4 episodi, che andranno a raccontare la storia di Cleopatra in modo molto profondo.

Regina Cleopatra su Netflix: di cosa parla la serie tv



Regina Cleopatra è una serie tv molto interessante, che debutterà su Netflix a partire da mercoledì 10 maggio 2023. Si tratta di una docu-serie che si concentra sulla regina più famosa della storia, ovvero Cleopatra, sulla sua storia, le sue origini e le caratteristiche della sua figura. Si concentra molto sul suo punto forte, ovvero la sua intelligenza, che è stata spesso oscurata e messa da parte dalla sua grande bellezza e dalle sue relazioni sentimentali. Sicuramente Cleopatra è la regina che ha affascinato di più il mondo intero con la sua storia, diventando anche spesso protagonista di dibattiti accademici. Nei quattro episodi previsti nella serie tv sarà possibile vedere Cleopatra mentre svolge il suo ruolo di ultima regina d’Egitto, mentre combatte con tutta se stessa per proteggere il suo trono, ma anche la sua famiglia e l’eredità. Una serie tv fortemente voluta da Jada Pinkett Smith, che ama parlare delle regine africane e raccontare la loro storia. Lei stessa ha spiegato quanto sia importante raccontare queste storie, pensando anche a sua figlia e al modo in cui vuole informarla riguardo donne che hanno saputo lasciare il segno nella storia.