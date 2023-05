Regina Cleopatra arriva su Netflix: il cast

Regina Cleopatra debutterà su Netflix a partire dal 10 maggio 2023. Si tratta di una docu-serie che parlerà della storia di Cleopatra e che ha già scatenato numerose polemiche, nonostante non sia ancora uscita.

Regina Cleopatra arriva su Netflix: la serie tv delle polemiche



A partire dal 10 maggio 2023 arriva su Netflix la nuova serie tv dal titolo Regina Cleopatra. Si tratta di una nuova docu-serie che racconta la storia della regina Cleopatra e nelle settimane che precedono il suo debutto ha già scatenato qualche polemica, soprattutto per l’attrice scelta e per le modalità in cui viene raccontata la storia. Attraverso questa serie tv sarà possibile scoprire le origini della Regina Cleopatra, interpretata dall’attrice Adele James. Quando è uscito il trailer ufficiale, sono subito scoppiate delle accese polemiche e dall’Egitto è arrivata una denuncia ai danni di Netflix. L’avvocato egiziano Mahmoud al-Semary ha spiegato che la piattaforma di streaming avrebbe accettato di produrre un contenuto afrocentrico, cosa che per l’Egitto rappresenta un “crimine”. L’avvocato ha fatto notare che questa trama non rispecchierebbe completamente la vera storia della Regina Cleopatra. Gli egiziani avrebbero mosso questa accusa con la volontà di far rispettare la loro cultura e la loro identità nazionale. È intervenuto anche l’archeologo Zahi Hawass, che ha spiegato che la serie di Netflix andrebbe a falsificare dei fatti storici realmente accaduti con un contenuto che non va a rispettare la storia vera. Non solo la storia non rispecchierebbe completamente la realtà, ma è stato anche sottolineato che l’attrice Adele James non sarebbe adatta al ruolo, in quanto di colore, e andrebbe a “distorcere la storia e riscriverla”.

Regina Cleopatra su Netflix: cast e trama della serie tv



Probabilmente tutte queste polemiche sono servite ad accendere ulteriormente i riflettori su questa serie tv, tanto da aumentare la curiosità degli spettatori, che non vedono l’ora di scoprire i nuovi episodi. La nuova serie tv Regina Cleopatra ha una trama particolare, che si concentra sulla famosa e potente donna, tra le più conosciute della storia. Una donna la cui bellezza e le cui relazioni amorose hanno messo in secondo piano la sua intelligenza, che è sempre stato il suo reale punto di forza. Nel corso del tempo, la storia di questa regina ha affascinato il mondo intero, tanto che è diventata spesso protagonista di dibattiti accademici. Negli episodi di questa prima stagione della serie tv sarà possibile vedere Cleopatra svolgere il suo ruolo di ultima regina d’Egitto, mentre combatte con tutta se stessa per proteggere il suo trono, ma anche la sua famiglia e l’eredità. Una docu-serie unica, molto intensa, che è caratterizzata dalla presenza di interviste molto interessanti fatte agli esperti del settore.

Il cast di questa nuova serie tv, che concentra la sua prima stagione sulla Regina Cleopatra, è composto dalla presenza dell’attrice Adele James, che interpreta la protagonista. Accanto a lei, sono presenti anche gli attori Craig Russell e Nada El Belkasmi. L’appuntamento con questa serie tv particolarmente interessante è previsto per il 10 maggio 2023, su Netflix.