Regina Cleopatra è una nuova serie tv molto chiacchierata e discussa, che sta per conquistare il pubblico. Una docu-serie che racconta la storia della regina Cleopatra. Scopriamo insieme dove vederla.

Regina Cleopatra: dove vedere la serie tv



Sicuramente avrete letto le tante polemiche che sono nate dopo il rilascio del trailer ufficiale della serie tv Regina Cleopatra, pronta per il suo debutto. Critiche e polemiche che non hanno fatto altro che aumentare la curiosità, concentrandosi sul colore della pelle della regina più famosa della storia e sui fatti realmente accaduti, che potrebbero non essere stati riportati in odo fedele. Questo è quanto riportato da un legale egiziano, che ha spiegato perché l’Egitto ha deciso di fare causa a Netflix. La produttrice di questa serie è Jada Pinkett Smith, conosciuta soprattutto per essere la moglie di Will Smith. Questa docu-serie, che ha già scatenato online tantissime polemiche, molte delle quali davvero inutili, è pronta a conquistare il pubblico, portando sul piccolo schermo la storia della meravigliosa regina Cleopatra, la più famosa della storia.

La serie tv racconta la vita di una delle più leggendarie regine africane. Si tratta di quattro episodi che si concentrano interamente sulla regina Cleopatra, la più famosa, potente e incompresa donna del mondo, oltre ad essere una regina audace, la cui bellezza e i cui legami amorosi hanno finito per oscurare il suo grande punto di forza, ovvero la sua intelligenza. Cleopatra è stata senza dubbio oggetto di molti dibattiti accademici, ma questa serie tv è pronta a riprendere in mano il lato più affascinante della sua storia. Ma dove potrete vedere la serie tv? Regina Cleopatra sarà disponibile dal 10 maggio 2023 su Netflix.

Regina Cleopatra: le dichiarazioni di Jada Pinkett Smith



Regina Cleopatra è solo una delle serie tv Netflix prodotte da Jada Pinkett Smith sulle vite delle regine africane, donne impavide e realmente esistite, che sono il qualche rara eccezione sono state raccontate dal cinema o dalla televisione. Di queste donne, Cleopatra è sicuramente la più conosciuta, ma quando è uscito il nuovo trailer e si è scoperto che l’attrice protagonista ha la pelle scura, si è davvero scatenato il finimondo. Jada Pinkett Smith ha voluto raccontare questa storia per tramandare alla figlia Willow alcune delle figure femminili più ispiratrici della storia. Aveva già raccontato la vita della regina guerriera Nijnga del XVII secolo, che governava Ndongo e Matamba, ma sicuramente aveva il desiderio di parlare di Cleopatra. “Non vediamo o ascoltiamo spesso sui media tradizionali storie di regine nere. Per me, così come per mia figlia, era importante farlo, così come era fondamentale per la mia comunità far conoscere le loro vicende. La parte più triste nel realizzare il progetto Regine d’Africa ha consistito però nel trovare facilmente materiali: eppure, si trattava di figure potentissime, spina dorsale delle nazioni africane” ha dichiarato Jada Pinkett Smith. Nella serie Cleopatra è interpretata da Adele James. La scelta di un’attrice dalla pelle scura ha aperto una forte discussione. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con importanti storici ed esperti, come Shelley Haley e Sally-Ann Ashton. E ci interessava ritrarre Cleopatra come regina, stratega, sovrana di formidabile intelletto e donna il cui lascito è ancora oggi di grande dibattito. Non ci interessava la sua etnia: abbiamo scelto un’attrice di etnia mista solo per riflettere sulla sua possibile discendenza e sulla natura multiculturale dell’antico Egitto” ha dichiarato Jada Pinkett Smith.