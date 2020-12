Manca davvero pochissimo a Natale e questi sono gli ultimi momenti per pensare ai regali. Se l’idea è quella di regalare un momento di benessere, senza spendere troppo, in commercio esistono molte opzioni sotto i 50 euro. Economiche, ma azzeccatissime.

Scopriamo insieme qualche idea regalo in fatto di beauty.

Regali di Natale beauty sotto 50 euro

I regali di Natale a tema beauty non devono essere per forza costosi. Per colpire nel segno bastano davvero meno di 50 euro e, in alternativa, si potrebbe spendere ancora meno con prodotti fai da te. Ma quali sono i regali perfetti?

Crema mani

In un periodo in cui il gel igienizzante è diventato parte integrante della nostra routine, le nostre mani hanno bisogno di trovare un po’ di sollievo. Regalare una crema dall’azione idratante, quindi, potrebbe essere un’ottima idea. In commercio ne esistono di diversi tipi a seconda del livello di delicatezza della nostra pelle e di diverse profumazioni. Se poi si vuole fare del bene non solo a noi stessi, ma anche all’ambiente, esistono tantissime marche totalmente bio.

Crema corpo

Cosa ne pensate di una bella confezione regalo contenente creme corpo per tipologia? Magari con gli stessi aromi come filo conduttore. Da quella rassodante, a quella idratante, magari di diverse marche.

per far capire al destinatario del regalo, di aver prestato attenzione ad ogni singolo ingrediente per creare un regalo del tutto personalizzato.

Lozione idratante per rimuovere il trucco

La pelle si differenzia da persona a persona e, a maggior ragione quella del viso, ha bisogno di attenzioni specifiche.

Idratarla anche durante la rimozione del trucco, è fondamentale e può donarle un po’ di sollievo. Una bella scorta di lozioni idratanti per la skincare può essere quindi un’idea regalo economica ma molto gradita.

Per le labbra

Anche le labbra hanno bisogno delle giuste attenzioni. La mascherina poi, contribuisce certamente a renderle molto secche e piene di pellicine. Un ottimo regalo beauty ed economico quindi, potrebbe essere un set di maschere per le labbra e burro cacao. Diversi brand propongono diverse fragranze e alternative bio.

Per il contorno occhi

Il trattamento del contorno occhi non va mai sottovalutato, in particolar modo quando ci si avvicina all’età adulta. Prevenire è meglio che curare, giusto? Ecco quindi che, una buona idea regalo potrebbe essere una bella confezione dedicata al contorno occhi, con cuscinetti e maschere di ogni tipo dedicate al sonno di bellezza. Un’alternativa bio che comunque vi verrà a costare meno di 50 euro, sono le pietre di giada ideate proprio per questo trattamento.

Bombe da bagno

Per essere belle bisogna soffrire? Non sempre. Per essere belle è necessario concedersi anche un momento di relax. Le bombe da bagno possono fare al caso nostro. Oltre a regalarci un piacevole momento di aromaterapia e cromoterapia come se fossimo in una spa, alcune bombe da bagno in commercio sono anche un toccasana per la nostra pelle. Se poi si è appassionate di prodotti bio, si possono realizzare anche a casa.