Red Rose è una nuova serie uscita su Netflix il 15 febbraio, che sta ottenendo un successo davvero incredibile. Scopriamo insieme di cosa parla questo teen drama con risvolti horror.

Red Rose: il grande successo su Netflix

Red Rose è disponibile su Netflix dal 15 febbraio. È uscita quasi in sordina, ma sta scalando la classifica dei contenuti più visti della piattaforma streaming. Un successo davvero incredibile per questo teen drama, che sta continuando a stupire gli spettatori, tenendoli incollati al piccolo schermo. Red Rose è una serie tv ideata dai fratelli gemelli Michael e Paul Clarkson, esperti in show fantasy-horror, come The Haunting of Bly Manor, e conta sulla stessa casa di produzione di Sex Education, per la BBC. Si tratta di un teen drama davvero molto appassionante, con dei risvolti soprannaturali, anzi, decisamente sullo stile degli horror. La serie tv è composta da otto episodi, che partono dal rapporto ossessivo degli adolescenti con la loro vita online, seguendo la loro tendenza a dipendere quotidianamente dai social network e dalle app che hanno sul loro smartphone. Un tema che è stato anche ampiamente trattato da un’altra serie tv, ovvero Black Mirror. Un argomento decisamente molto attuale, che in questa serie avrà dei risvolti molto particolari, sicuramente appassionanti ma anche soprannaturali. Un’altra cosa particolarmente apprezzata della serie tv Black Rose è la colonna sonora. Si tratta di una vera e propria playlist che spazia sui successi degli anni Novanta e degli anni Duemila, con la giusta dose di nostalgia ed emozione. Si tratta di una specie di paradosso temporale, in grado di aumentare notevolmente l’effetto straziante di una storia che in realtà è molto contemporanea. Non si è parlato molto di Red Rose prima del suo debutto su Netflix, ma questa serie ha davvero delle caratteristiche speciali, che sono subito entrate nel cuore degli spettatori, facendole in questo modo scalare la classifica dei contenuti più visti dagli utenti della piattaforma streaming. Un successo davvero incredibile, che fa addirittura sperare in una nuova stagione.

Red Rose: la trama della serie tv

La serie tv Red Rose è ambientata a Bolton, una cittadina inglese nel nord-ovest. In questo luogo, un gruppo di teenager che si conoscono fin da quando erano bambini si appresta a vivere l’estate prima del college, con grandi aspettative. Non si tratta di ragazzi benestanti, anzi hanno tutti delle storie familiari abbastanza complicate. Anche per questo motivo diventano prede molto facili di una misteriosa app, che si chiama Red Rose. La prima a scaricare questa app è Rochell, in crisi anche perché la sua migliore amica Wren è distratta dalla sua relazione con Noah. L’app le sembra una soluzione semplice alla solitudine e al disagio che prova, in quanto le promette rispetto, soldi e potere, ovvero tutto ciò che le manca. Molto presto, però, Red Rose comincerà a dominare sulla ragazza, con pretese sempre più estreme, che andranno ad aumentare la sua disperazione, arrivando a conseguenze decisamente tragiche. Dopo Rochelle, anche i suoi amici finisco per lasciarsi affascinare dal dark web, attirati da un’entità soprannaturale che sembra non voler dare loro scampo, continuando a controllarli attraverso i loro smartphone.