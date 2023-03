Red Rose è una serie che sta ottenendo un successo davvero incredibile su Netflix. Un teen drama dai risvolti horror, che sta conquistando tutti. Scopriamo insieme il cast della serie.

Red Rose su Netflix: il cast della serie tv

Red Rose è una nuova serie uscita su Netflix il 15 febbraio, che sta già scalando la classifica dei contenuti più visti della piattaforma streaming. Un successo davvero incredibile, che sta coinvolgendo tantissimi spettatori. È stata ideata dai fratelli Michael e Paul Clarkson, considerati dei veri e propri esperti degli show fantasy-horror, come The Haunting of Bly Manor, ed è prodotta dalla stessa casa di Sex Education, per la BBC. Si tratta di un teen drama con risvolti soprannaturali e horror, appassionante e avvincente. Tratta un tema particolarmente attuale, ovvero il fascino del web sugli adolescenti. Il modo in cui i giovani dipendono dai propri telefonini, dalla propria vita online, spesso separata completamente da quella reale. Ma dietro agli schermi, possono nascondersi grandi pericoli. I fan della serie tv hanno apprezzato moltissimo anche la colonna sonora, che ha regalato una playlist di successi degli anni Novanta e Duemila, creando un’atmosfera davvero molto struggente a questo racconto così contemporaneo. Il tema è davvero molto attuale, ma è trattato in chiave horror, con conseguenze davvero disastrose, che mostrano i pericoli del dark web.

Il cast della serie è composto da:

Amelia Clarkson (Poldark e The Last Kingdom) nel ruolo di Wren Davies;

(Poldark e The Last Kingdom) nel ruolo di Wren Davies; Harry Redding , nel ruolo di Noah Royston;

, nel ruolo di Noah Royston; Isis Hainsworth (Metal Lords), nel ruolo di Rochell Mason;

(Metal Lords), nel ruolo di Rochell Mason; Natalie Blair, nel ruolo di Ashley Banister;

nel ruolo di Ashley Banister; Ellis Howard (Home e Caterina la grande), nel ruolo di Anthony Longwell;

(Home e Caterina la grande), nel ruolo di Anthony Longwell; Ali Han (Halo e L’accademia del bene e del male), nel ruolo di Tariq “Taz” Sadiq;

(Halo e L’accademia del bene e del male), nel ruolo di Tariq “Taz” Sadiq; Ashna Rabheru (Sex Education), nel ruolo di Jaya Mahajan;

(Sex Education), nel ruolo di Jaya Mahajan; Adam Nagaitis (Chernobyl e The Terror), nel ruolo di Rick Bennet;

(Chernobyl e The Terror), nel ruolo di Rick Bennet; Natalie Gavin , nel ruolo di Rachel Davies;

, nel ruolo di Rachel Davies; Samuel Anderson (Landscapers e Doctor Who), nel ruolo di Vinny;

(Landscapers e Doctor Who), nel ruolo di Vinny; Hanna Griffiths , nel ruolo di Big Jenna;

, nel ruolo di Big Jenna; Silvie Furneaux , nel ruolo di Little Jenna;

, nel ruolo di Little Jenna; Ruaridh Mollica, nel ruolo di Patrick Hume.

Red Rose: di cosa parla

Gli adolescenti sono sempre più fissati con i loro smartphone, con le app, i social network e più in generale con il mondo del web. Lo sanno bene i protagonisti di questa storia, che si conoscono dall’infanzia e sono pronti per la loro estate prima del college. Hanno tutti storie familiari particolarmente complicate e anche per questo diventano facili prede di un’app molto misteriosa, chiamata Red Rose. Rochelle è la prima che decide di scaricarla, per contrastare la solitudine che prova dopo che la sua migliore amica Wren si è fidanzata con Noah. L’app le promette tutto ciò che non ha mai avuto, come i soldi, il rispetto e il potere, ma le conseguenze saranno davvero tragiche, perché l’app inizierà a dominare sulla sua vita. Dopo di lei anche i suoi amici rimarranno affascinati dal dark web, attirati da un’entità soprannaturale che continua a controllarli attraverso i loro smartphone.