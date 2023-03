Il mese di marzo 2023 è iniziato da 15 giorni e poteva Netflix non aggiornare il suo vastissimo catalogo di contenuti? Impossibile. Ecco che il pubblico è in grande attesa del nuovo film Re dell’ombra, novità assoluta della piattaforma streaming. Quando esce il film e che cosa sappiamo a riguardo? Scopriamolo insieme.

Re dell’ombra: quando esce il film e dove vederlo

Il nuovo film di Marc Fouchard, Re dell’ombra, arriva in esclusiva su Netflix venerdì 17 marzo 2023. La piattaforma streaming più nota al mondo sta per lanciare un nuovo film del genere crime-drammatico: l’attesa si fa sentire e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa accadrà.

È bene ricordare che per potere prendere visione del Re dell’ombra (come per tutti gli altri contenuti di Netflix), è obbligatorio sottoscrivere un abbonamento, il cui costo dipenderà da specifici fattori. Non vi resta che informarvi bene su tutto e poi, eventualmente, iscrivervi al sito.

Di che cosa parla il Re dell’ombra? La trama del film

Adama è un ragazzo di 25 anni che ha perso la vista quando era piccolo. Come se non bastasse, il protagonista si trova a dovere affrontare anche la morte improvvisa del padre che, come bene immaginiamo, non porta niente di buono. Il tragico evento, infatti, riporta a galla tutta una serie di vecchi conflitti con il fratellastro Ibrahim, una personalità carismatica e molto conosciuta nel quartiere. Le cose si complicano e quando Ibrahim comincia a sprofondare sempre di più nel caos e nella violenza, Adama rischia un grave crollo fisico e mentale. Che cosa dovrà fare Adama per salvare se stesso, la madre e il suo migliore amico? Solo una cosa: affrontare il fratellastro e, di conseguenza, anche il proprio destino.

Netflix stesso definisce Re dell’ombra come un film crudo e cupo (parole prese dal sito ufficiale) appartenente al genere crime, drammatico, thriller e crime-thriller. Sicuramente non mancheranno momenti di alta tensione, di suspense da togliere il fiato e di tutta quella serie di emozioni che solo un film crime come questo riesce a evocare. Una storia di famiglia e di sfortuna che riesce a sfociare nella violenza, nel sangue, negli omicidi e nella paura di uscirne sconfitti. Re dell’ombra non vede l’ora di coinvolgere tutto il pubblico e Netflix stesso ha pubblicato sia il teaser, sia il trailer ufficiale della pellicola.

Il cast del Re dell’ombra

All’interno del cast del nuovo film Netflix Re dell’ombra troveremo:

Kaaris;

Assa Sylla (conosciuta anche per Diamante nero);

Issaka Sawadogo;

Samuel Jouy;

Alessane Diong (conosciuto anche per Father & Soldier);

Carl Malapa;

Hassam Ghancy

La durata della pellicola firmata Marc Fouchard è pari a 1 ora e 29 minuti.

Venerdì 17 marzo 2023 la piattaforma di Netflix si arricchirà di un nuovo contenuto scottante. Re dell’ombra non aspetta altro che uscire allo scoperto e regalare a tutti gli iscritti alla piattaforma una scarica di adrenalina infinita.

«Accetta la tua debolezza e falla diventare la tua forza» – questo è il motto del protagonista del film, lo stesso che nel corso della storia sarà ripetuto più e più volte.