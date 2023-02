I rapporti all’interno della Royal Family sarebbero alquanto tesi da quando è uscita la controversa autobiografia di Harry, Spare, e sembra che Re Carlo abbia deciso di far perquisire suo figlio prima del suo discorso d’incoronazione.

Re Carlo: il gesto conto Harry

Nei prossimi mesi si svolgerà l’attesa cerimonia di Re Carlo e, secondo indiscrezioni, per una questione di diplomazia il sovrano avrebbe ovviamente invitato anche suo figlio Harry e la moglie Meghan Markle alla cerimonia. Secondo i rumor in circolazione però, il Re avrebbe previsto che suo figlio Harry venga perquisito prima della cerimonia, e il timore maggiore – dopo l’uscita della sua controversa autobiografia Spare – è che possa indossare un microfono o un registratore con cui strappare dichiarazioni destinate a diventare un nuovo scandalo.

Harry infatti ha recentemente pubblicato il suo primo libro e non ha mancato di gettare pesanti ombre sui membri della famiglia Reale, compresi suo padre Carlo e suo fratello William.

I rapporti tra il duca del Sussex e il resto della famiglia sarebbero dunque molto tesi e Harry non avrebbe più fatto ritorno in Inghilterra dopo la scomparsa della Regina Elisabetta. In tanti sono curiosi di sapere se il principe parteciperà davvero alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo e se ci saranno ulteriori sviluppi tra lui e gli altri membri di Kensington Palace che, per il momento, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni in merito al controverso memoire del duca.