Dopo tante indiscrezioni, nella giornata di martedì 10 gennaio, è uscito “Spare“, l’attesissima autobiografia del principe Harry. Un libro in cui racconta tutta la sua verità. Ma quanto guadagnerà realmente il duca di Sussex? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

“Spare”, l’autobiografia del principe Harry

La pubblicazione di “Spare” e la docuserie targata Netflix “Harry & Meghan” hanno entrambi lo stesso obiettivo. I duchi di Sussex vogliono rompere il silenzio e raccontare la loro verità. In queste pagine il secondogenito parla senza filtri della sua vita. Dalla tragica morta di Lady Diana alle violenti liti con il fratello William. Per poi passare alle gravi dipendenze avute in passato. Ma non è finita qua. Da quando sua moglie è entrata a far parte della famiglia reale nulla è stato più come prima.

Gravi problemi che hanno portato Harry e Meghan Markle a rinunciare alla vita da reali. Tutto questo raccontato nei minimi dettagli nel libro.

Il ricordo di Lady Diana

Nella sua autobiografia ha dedicato uno spazio molto importante anche a Lady Diana. Una tragedia indelebile nel cuore del duca di Sussex, che ancora oggi non riesce ad andare avanti. Nonostante abbia sempre parlato con dolcezza della mamma, nel libro ha messo in discussione l’educazione ricevuta ed ha ammesso di essersi sentito molte volte escluso.

In “Spare” rivela anche di aver sofferto per mancanza di affetto. Il principe Harry racconta di una madre protettiva, attenta e premurosa, ma molte volte anche assente.

“Spare”, il libro da record

Nel suo primo giorno di vendita sono state acquistate ben 400.000 copie in Gran Bretagna. “Spare” è ufficialmente il libro di saggistica più venduto nel Regno Unito da sempre. Il direttore della casa editrice ha affermato: “Per quel che ne sappiamo, gli unici libri che hanno venduto più copie nel giorno di pubblicazione sono quelli che hanno per protagonista l’altro Harry. Potter“.

Le vendite hanno superato le aspettative di tutti. Il libro è stato pubblicato in 16 diverse lingue posizionandosi al primo posto anche nelle classifiche Amazon nel Regno Unito, Canada, Italia, Germania, Australia e Spagna.

Considerando l’enorme successo, quanto guadagnerà realmente il duca di Sussex? Le cifre sono a dir poco stellari!

Quanto guadagnerà il duca di Sussex?

Secondo le ultime indiscrezioni, il contratto firmato con la casa editrice ha un valore di circa 40 milioni di dollari. Alcune fonti rivelano anche di un anticipo già versato al duca di Sussex dal valore di 20 milioni di dollari. Ma l’autobiografia non è l’unico guadagno del secondogenito di Carlo e Diana. Il principe Harry ha firmato anche un accordo da record con Netflix. Per la docuserie “Harry & Meghan“, infatti, alla coppia sono stati offerti circa 100 milioni di dollari.

Tuttavia, il duca di Sussex donerà una parte del guadagno anche ad alcuni enti benefici britannici. 1,5 milioni di dollari a Sentebale, l’organizzazione che ha fondato con il principe Seeiso in memoria delle loro madri e che aiuta i bambini e i giovani vulnerabili affetti da HIV/AIDS in Lesotho e in Botswana. 300 mila dollari invece andranno all’ente no-profit WellChild, che aiuta i bambini gravemente malati.