Rai 1: il calendario di uscita delle fiction

È il momento di scoprire tutte le date ufficiali relative alla messa in onda delle serie tv e delle fiction proposte da Rai1 nella stagione 2022/2023, svelate nel corso della presentazione dei palinsesti.

Nei giorni scorsi, la Rai ha svelato quali saranno i suoi assi nella manica per la stagione 2022/2023, durante la presentazione dei nuovi palinsesti. Il canale, forte dei grandissimi successi che è riuscito ad ottenere nella stagione 2021/2022, ha deciso di continuare a puntare tutto soprattutto sulle fiction e sulle serie tv. Sono già stati svelati i titoli scelti per fare compagnia al pubblico durante la nuova stagione. Come riportato da TvBlog, sono state rese note anche le date ufficiali in cui verranno trasmesse queste fiction, da segnare sul calendario.

Rai Pubblicità ha diramato i palinsesti dell’autunno 2022 di tutte le reti, in cui sono contenute anche le informazioni che riguardano il calendario ufficiale della messa in onda delle serie televisive.

Rai 1, serie tv e fiction: il calendario ufficiale

Ecco tutte le date da segnare sul calendario per non dimenticare l’inizio delle fiction che non volete perdere:

Domenica 11 settembre : inizia la miniserie Il nostro generale, dedicata alla vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa , che sarà interpretato da Sergio Castellitto . Sono previste quattro prime serate, ovvero domenica 11 e 18 settembre e lunedì 12 e 19 settembre;

: inizia la miniserie Il nostro generale, dedicata alla vita di , che sarà interpretato da . Lunedì 12 settembre : arriva la settima stagione della soap Il Paradiso delle Signore , che ha sempre avuto un grande successo;

: arriva la settima stagione della soap , che ha sempre avuto un grande successo; Mercoledì 14 settembre : torneranno le repliche de Il Commissario Montalbano , per ben sette settimane. Gli episodi saranno proposti nella miglior definizione possibile, grazie ad un restauro della pellicola originale;

: torneranno le repliche de , per ben sette settimane. Gli episodi saranno proposti nella miglior definizione possibile, grazie ad un restauro della pellicola originale; Giovedì 22 settembre : torna Imma Tataranni 2 . Andranno in onda gli ultimi quattro episodi della seconda stagione, che dovevano uscire la scorsa primavera, ma sono stati fatti slittare in autunno;

: torna . Andranno in onda gli ultimi quattro episodi della seconda stagione, che dovevano uscire la scorsa primavera, ma sono stati fatti slittare in autunno; Domenica 25 settembre : arrivano le tanto attese nuove puntate di Mina Settembre 2 , che sarà seguito dal 13 novembre, dal film tv Tutto per mio figlio , con Giuseppe Zeno che interpreterà Raffaele Acampora;

: arrivano le tanto attese nuove puntate di , che sarà seguito dal 13 novembre, dal film tv , con Giuseppe Zeno che interpreterà Raffaele Acampora; Lunedì 3 ottobre : arriva Sopravvissuti , il mistero drama che avrà come protagonista Lino Guanciale. Una co-produzione firmata da Italia, Francia e Germania;

: arriva , il mistero drama che avrà come protagonista Lino Guanciale. Una co-produzione firmata da Italia, Francia e Germania; Martedì 4 ottobre : torna Morgane Detective Geniale 2 , con quattro episodi;

: torna , con quattro episodi; Giovedì 20 ottobre : Massimiliano Gallo interpreterà Vincenzo Malinconico , per la sua prima serie televisiva da protagonista;

: interpreterà , per la sua prima serie televisiva da protagonista; Martedì 1, martedì 8 e mercoledì 9 novembre : andrà in onda Sophie Cross ;

: andrà in onda ; Lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre: arriva Esterno Notte di Marco Bellocchio, che punterà l’attenzione soprattutto sul sequestro di Aldo Moro;

Rai 1 ha deciso di puntare tutto sulle serie tv e sulle fiction, consapevole che nella stagione televisiva 2021/2022 sono state particolarmente seguite e apprezzate. Sarà un modo per cercare di portare avanti il successo ottenuto in questa stagione, con tanti ritorni molto attesi e qualche novità davvero molto interessante. Tutte le serie tv appena elencate potranno essere viste anche in streaming su Rai Play.