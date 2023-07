Giulia Salemi ha conquistato tutti indossando un paio di scarpe trasparenti, divenute subito di tendenza. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo tipo di calzatura.

Questa estate le scarpe sono trasparenti come quelli di Giulia Salemi

Giulia Salemi sta vivendo un periodo magico, di recente ha condotto l’evento BeYOUtiful a Padova e ha conquistato tutti con il suo outfit. La bellissima conduttrice lombarda ha indossato una tutina in stile animalier firmata Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, per l’esattezza un aderente modello leopardato, che potete vedere nelle foto postate da Giulia sul suo profilo ufficiale di Instagram. Oltre alla tutina, Giulia Salemi ha conquistato tutti con un paio di décolleté trasparenti, le Petalo pump di Le Silla, un modello in plexy trasparente caratterizzato da un tacco a spillo color oro e un petalo scultura posizionato sul tallone. Sul sito del marchio queste scarpe vengono vendute a 728 euro. Le scarpe trasparenti, effetto piede nudo, sono subito diventate il trend dell’estate, un vero e proprio must have da avere nel nostro armadio.

Le scarpe trasparenti sono il trend dell’estate 2023

Quando si pensa alle scarpe trasparenti è inevitabile non pensare subito a una della favole più amate al mondo, ovvero quella di “Cenerentola“. Celebri infatti le scarpette di cristallo indossate da Cenerentola durante il ballo al castello, grazie alla magia della Fata Smemorina. Il Principe Azzurro riconoscerà Cenerentola proprio grazie a una delle due scarpette di cristallo, che la giovane ragazza ha perduto fuggendo dal castello prima che l’effetto della magia terminasse. Da qualche tempo le scarpe trasparenti sono tornate prepotentemente di moda e indossate da molte celebrities, oltre a, come detto in precedenza, Giulia Salemi. Anche sulle passerelle sono state avvistate queste scarpe dall’effetto “piede nudo”, denominate infatti anche come naked shoes. Tra le star che hanno indossato questo tipo di scarpa troviamo Jennifer Lopez, che a New York è stata fotografata con ai piedi un paio di platform in pvc trasparenti e altissime, facenti parte della collezione primavera estate 2023 di Valentino Garavani. Anche Kim Kardashian, seppur diversi anni fa, è stata vista con un paio di scarpe trasparenti, per l’esattezza un paio di sandali con il tacco e fascette in pvc firmati Yeezy Season 2. Sono state davvero tante le proposte sul tema scarpe trasparenti, dalle pump vertiginose di Valentino, alle ballerine jelly di Loewe, dalle décolleté di Simone Rocha, alle calzature ibride della designer turca Dilara Findikoglu. Insomma sulle passerelle se ne sono viste davvero tante di scarpe trasparenti.

In molte hanno però timore nell’indossare scarpe in pvc, plastica o in materiali jelly per via della condensa. I piedi sudati non sono certo il massimo, soprattutto durante la stagione estiva. Il consiglio è quello di portarsi sempre dietro delle salviettine umidificate, oppure passare sui piedi un deodorante anti traspirante, anche se non è molto salutare, ma se l’occasione in cui vogliamo mettere un paio di scarpe trasparenti è meglio correre ai ripari in tempo. Un’altra alternativa, anche se meno elegante, è quella di indossare un calzino a contrasto.