Moda capelli 2023, Jennifer Lopez cambia look per l’estate: la maxi frangia è un must have

È arrivata l’estate anche per Jennifer Lopez. La nota popstar ha deciso di cambiare look per la calda stagione estiva e ha scelto di farlo con un cambio look decisamente di impatto. Per Jlo una maxi frangia di tendenza, destinata a diventare un vero must have per l’estate 2023. Jennifer Lopez ha colpito ancora: quante maxi bangs vedremo nei mesi caldi?

Jennifer Lopez ama stupire e ama stupire anche se stessa. L’abbiamo vista sfilare su importanti red carpet in mise originali e sensualissime e ogni volta è una sorpresa. Ora, con l’arrivo dell’estate 2023, la popstar ha scelto di cambiare look, concentrandosi questa volta sui capelli. Jlo ha voluto puntare a qualcosa di nuovo e ha scelto una frangia extra large di grande tendenza per la stagione calda.

In tempi recenti la bellissima Jennifer Lopez ha deciso di condividere con i suoi follower il suo nuovo look che, ovviamente, non è passato inosservato. La cantante ha scelto una frangia piena e super maxi e per ottenere il risultato finale si è servita anche dell’applicazione di alcune extension. Il taglio è scalato, voluminoso e sfumato da ombre color caramello: Jennifer Lopez ha fatto della sua nuova frangia il must have assoluto dell’estate 2023. Accanto alla frangia, di per sé protagonista di tutto il look, Jennifer Lopez ha abbinato un’acconciatura semplice ma super cool: una chioma ondulata-mossa leggera, mentre la maxi frangia è rimasta liscia ma comunque vaporosa.

La maxi frangia rimane un grande must have, l’evergreen per eccellenza, da sfoggiare quando si ha voglia di cambiare look senza stravolgere il proprio mood: una soluzione perfetta per dare un tocco glamour in più alla propria immagine.

Dietro il cambio look di Jennifer Lopez per l’estate 2023 e dietro quella maxi frangia già diventata tendenza c’è un nuovo nome. Se finora la popstar si era quasi sempre affidata a Chris Appleton (noto parrucchiere delle celebrities), Jlo si sarebbe ora affidata a un nuovo nome: sarebbe Lorenzo Martin, hairstylist di grande successo soprattutto a Los Angeles. I due hanno già collaborato diverse volte, almeno in modo saltuario fino al 2022. Ora, però, pare che la collaborazione sia diventata fissa. Il nome di Lorenzo Martin è stato spesso associato a grandi star del mondo del cinema e dello spettacolo internazionale, tra cui spiccano: Gwyneth Paltrow, Heidi Klum, Nicole Kidman, Mariah Karey, Catherine Zeta Jones, Angelina Jolie e anche Britney Spears.

Ora è stata Jlo ad affidarsi al noto hairstylist per il suo cambio di look e il risultato è stato straordinario. La maxi frangia sfoggiata dalla popstar ha già fatto il giro del web, diventando un grande must have per l’estate 2023 e adattandosi alla perfezione a ogni stile.

Jennifer Lopez ha voluto rinfrescare la sua immagine per la bella stagione, ma conoscendo la popstar potrebbe sorprenderci ancora con qualche colpo di stile.