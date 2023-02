Quanto vale la scarpa lanciata da Lazza a Sanremo?

Il Festival di Sanremo 2023 ha regalato emozioni e colpi di scena: dopo le performance da brividi, voci incredibili, baci effetto shock e tanto intrattenimento, le sorprese sono continuate anche fuori dal teatro Ariston.

È il caso di Lazza, che in una delle sue comparse sanremesi fuori dall’hotel, ha lanciato al pubblico fan una delle sue due scarpe con tanto di autografo.

Lazza lancia ai fan una sua scarpa autografata: il modello e il prezzo

Il 9 febbraio 2023 Lazza ha scelto di uscire dall’Hotel de Paris per salutare i fan. La folla che lo ha accolto era numerosissima e il rapper si è mostrato molto disponibile e ha scherzato, parlato e assecondato un po’ tutte le richieste ricevute. Tra le varie richieste mosse a Lazza, c’è quella che vede come protagonista una sua scarpa: i fan gli avrebbero chiesto di autografarla e di lanciarla alla folla.

Tra una risata e l’altra il rapper ha acconsentito e si è fatto trovato pronto con una delle sue Nike Air Force 1 bianche, l’ha firmata e l’ha letteralmente lanciata in mezzo a quella calca di persone.

L’emozione del pubblico è stata enorme e chi è riuscito ad accaparrarsi la calzatura sicuramente avrà ballato dalla felicità. Purtroppo, però, Lazza è rimasto abbastanza deluso da ciò che è successo i giorni dopo.

Infatti, il rapper ha scoperto che la scarpa in questione è stata messa in vendita online a un prezzo di 450 € (il modello Air Force 1 in bianco ha un prezzo di circa 119,99 €).

Il rapper non appena ricevuta la notizia, non ha perso tempo e ha subito condiviso il suo pensiero sul suo profilo Instagram: «Sarà l’ultima volta che faccio un regalo. Comunque 450 € sono pochi, aggiungi uno zero almeno». Queste le parole (ironiche) di Lazza nei confronti di chi ha scelto di vendere online la scarpa Nike.

Il cantante, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2023, non pensava che un gesto carino potesse essere strumentalizzato a fini commerciali. La delusione è arrivata subito e anche il rammarico: pensava che quel gesto venisse apprezzato e non snobbato come in realtà è accaduto.

Su Twitter sono girati commenti di ogni tipo, specialmente di persone fan del rapper totalmente in disaccordo sul gesto compiuto da chi ha ricevuto la scarpa: «Se questa scarpa Lazza l’avesse regalata a me adesso sarebbe dentro una teca in camera mia e la terrei cara come una figlia […]» – commenta un ragazzo sul social.

Lazza: Cenere è già un tormentone a pochi giorni da Sanremo 2023

È vero, non ha vinto il Festival di Sanremo 2023, ma la sua Cenere è già diventata viralissima. Un testo potente, una musica altrettanto coinvolgente e stimolante: Lazza sta conquistando tutte le classifiche e ha superato in pochi giorni i 10 milioni di streaming. Lazza ha dimostrato che su quel palco si possono fare grandi cose e ha portato il rap a livelli altissimi, conquistando il cuore di migliaia di persone, giovani e adulte. Pensate che quasi tutte le date del suo tour sono già sold out e la gara ai biglietti si fa sempre più competitiva.