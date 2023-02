Il Festival di Sanremo potrebbe essere tolto alla Rai e traslocare in un’altra città, come Milano. E’ questa una delle tante ipotesi che, nelle ultime ore, circola in merito alla prossima edizione della kermesse più importante del nostro Paese.

Sanremo: cordata per togliere il Festival alla Rai

La convenzione del Festival con il Comune di Sanremo è in scadenza. Pertanto, si potrebbe pensare di far traslocare la kermesse musicale più importante del nostro paese in un’altra città. A suggerire il cambiamento, che tra l’altro sarebbe epocale, è stato Enzo Mazza, capo della Fimi.

Festival 2024: addio alla Rai?

Nel corso della conferenza stampa di Sanremo 2023 del 9 febbraio, Pinuccio di Striscia ha chiesto se è vero che c’è una cordata per togliere il Festival alla Rai.

Giuseppe Faraldi, assessore al turismo di Sanremo, ha dichiarato:

“La valutazione per la gestione di un festival come quello non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa”.

Pertanto, anche se è rimasto sul vago, Faraldi ha ammesso che si sta valutando un possibile cambio di guardia. Al momento, sembra che non si tratterebbe di affidare il lavoro ad un’altra emittente televisiva o ad un broadcaster dello streaming, ma di un operatore del mondo dello spettacolo.

Festival 2024: da Sanremo a Milano?

Il Festival, se dovesse essere slegato dalla Rai, potrebbe trasferirsi da Sanremo a Milano? Secondo il capo della Fimi sì: “L’ipotesi di Sanremo senza Rai apre paradossalmente anche ad altre prospettive. Come si è visto in questi anni quello che conta al Festival sono i contenuti, ovvero la musica attuale e le star in classifica. Rai e l’industria discografica potrebbero a quel punto portare un evento come il festival in un altra città“. Il Festival potrebbe prendere spunto dall’Eurovision, visto che “non è la città dove si svolge l’evento che conta. Rai e l’industria discografica più importante scelgano a quel punto Milano per un grande show televisivo“.