A partire dallo scorso 8 aprile è disponibile su tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store Uscito di Galera, singolo del rapper Lazza che ha già superato i 23 milioni di streaming.

La canzone è uno dei pezzi inclusi in Sirio, il terzo studio album dell’artista e già uno dei progetti discografici più venduti del 2022.

Il pezzo è uscito dopo i primi due singoli Ouv3rture e Molotov.

Significato di Uscito di galera

La canzone è, a modo suo, una dedica d’amore. Nel testo del brano l’artista si rivolge ad una ragazza alla quale promette capriole sotto le lenzuola come se fosse rimasto in astinenza per anni a causa, per l’appunto, di un’ideale incarcerazione.

Audio Uscito di Galera Lazza

Testo Uscito di Galera

Parlerei con te tutta la sera

So che non ti scorderai di me

Che vorrei scoparti come appena uscito di galera

Vali molto più dei soldi miei

[Ritornello]

Quindi resto qui con te anche se la terra trema

A me non fanno paura i guai

E ogni voce che hai sentito su di me non era vera

Spero solo non ci crederai (Ehi)

Torno a casa come Genny dall’Honduras (Dall’Honduras)

Ho un pacco di soldi da sei metri cubi (Metri cubi)

Non farmi le storie che con me non dura (No)

Dimmi solo che ne vuoi ancora comе Metro Boomin, oui (Oui)

Butto giù ‘sti rapper come a bowling

Chiudi (Chiudi) la finеstra, siamo mezzi nudi

Movie (Movie), giro un film in camera dei tuoi, sì

Tu mi (Tu mi) sembri appena uscita da PlayBoy, ehi

Amo quei locali a luci rosse

Quasi quanto odio quando ho dietro delle luci blu

E alle volte vorrei solo che ‘sta gente non ci fosse

Da aspettare solamente che spegni le luci tu

Baby, sai che forse

Parlerei con te tutta la sera

So che non ti scorderai di me

Che vorrei scoparti come appena uscito di galera

Vali molto più dei soldi miei

[Ritornello]

Quindi resto qui con te anche se la terra trema

A me non fanno paura i guai

E ogni voce che hai sentito su di me non era vera

Spero solo non ci crederai

Puoi chiamare gli X-Files, sono in alto nel cielo

Sai che sembra 6ix9ine questa pila di euro

Non sapevo la strada un po’ come nel buio

Avevo un buco in pancia da 9×21

Non beefare con me, poi non esci dal beef

Non ti compro Cartier, no, nemmeno Van Cleef

Nei miei jeans ho una stack tipo formato maxi

La mia auto è per due, la tua amica va in taxi

Nessuno qua lo sa com’ero messo

Quando tornavo con un occhio pesto

E passavo la notte con la faccia dentro al cesso

Tu mi vorresti innamorato perso

Io penso che da innamorato ho perso

Però stavolta

Parlerei con te tutta la sera

So che non ti scorderai di me

Che vorrei scoparti come appena uscito di galera

Vali molto più dei soldi miei

[Ritornello]

Quindi resto qui con te anche se la terra trema

A me non fanno paura i guai

E ogni voce che hai sentito su di me non era vera

Spero solo non ci crederai