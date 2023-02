Quanto vale il profilo Instagram di Amadeus? Il costo

Al Festival di Sanremo 2023 è successo di tutto: oltre alle numerose esibizioni portate sul palco, infatti, ci sono stati eventi improvvisati, altri studiati a puntino, sorprese e battute non attese. Insomma, Sanremo rimane un evento sociale e mediatico incredibilmente attivo.

Anche Amadeus, estraneo al mondo dei social, è stato “costretto” ad aprire il suo profilo Instagram, sotto la guida di Chiara Ferragni.

Amadeus: da zero a quasi 2 milioni di follower in 5 giorni

La 73esima edizione del Festival di Sanremo ha regalato una emozione dopo l’altra. Benché se ne dica e nonostante le numerose polemiche nate dentro e fuori il teatro dell’Ariston, ancora una volta Sanremo ha fatto parlare di sé.

La presenza di Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata ha sicuramente fatto alzare gli ascolti, oltre che i commenti nei suoi confronti. Lo share del Festival ha dimostrato che il pubblico italiano è ormai fidelizzato alla kermesse canora e che nonostante i lati negativi che annualmente compaiono, gli esiti sono sempre positivi.

Tra le novità della nuova edizione ce n’è una divertente che ha intrattenuto conduttori e pubblico per tutte le serate; il fil rouge studiato alla perfezione e utilizzato anche per coinvolgere maggiormente gli utenti social e il pubblico.

Il direttore artistico del Festival, Amadeus, si è ritrovato, sotto la guida di Ferragni, ad aprire ufficialmente il suo primo profilo Instagram individuale (si ricorda infatti che Amadeus aveva il profilo in comune con la moglie Giovanna Civitillo).

Il profilo di Amadeus, @amadeusonoio, è nato proprio sul palco dell’Ariston ed è lì che è diventato nel giro di pochi minuti un vero e proprio account virale. Attualmente il profilo vanta ben 1.8 milioni di follower, per un totale di soli 14 post pubblicati (tutti inerenti a Sanremo 2023).

Tutto è successo in tempi brevissimi, tanto da fare ottenere al conduttore la tanto desiderata spunta blu dopo pochissimo tempo. Ogni foto scattata su quel palco ha raggiunto un numero enorme di like, tanto da fare concorrenza al profilo di Gianni Morandi, personalità decisamente molto più attiva di Amadeus da molto più tempo. 200 mila like, 300 mila like e così via: @amadeusonoio è letteralmente esploso durante il Festival.

Difficile affermare con certezza quanto possa valere il profilo social del conduttore, in particolare perché ancora Amadeus non ha realizzato alcun tipo di post sponsorizzato o nessuna collaborazione retributiva. Inoltre, non sappiamo se il conduttore manterrà attivo il profilo nato a Sanremo: in base alla modalità che deciderà di attuare nei confronti del social, si potranno scoprire maggiori informazioni anche sugli eventuali compensi collegati alla pubblicazione di foto e/o video. Che Instagram porti anche a un guadagno, ormai nel 2023 tutti e tutte lo sanno, ma questo dipende dall’uso che se ne fa del social network e dalla visibilità e strategia di marketing messa in atto.

Per Amadeus, attualmente, Instagram rimane un gioco con cui divertirsi ogni tanto e che, come ha dichiarato lui stesso sia sul palco, sia in conferenza stampa, lo hanno «sboomerizzato».

Chiara Ferragni è riuscita nell’intento, ora non resta che attendere gli sviluppi social.