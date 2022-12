Netflix ha condiviso un breve teaser di quello che sarà il documentario intitolato Harry & Meghan, dedicato all'ormai ex coppia reale

Dopo diverse ipotesi di posticipazione e molti dubbi, ormai è ufficiale: Netflix pubblicherà un nuovo contenuto tutto dedicato alla coppia Harry e Meghan.

L’attesa si sta già facendo sentire: andiamo alla scoperta di tutti i dettagli.

Harry & Meghan: tutto quello che c’è da sapere

Da sempre al centro di voci, di gossip, di commenti e di opinioni contrastanti; Harry e Meghan hanno sempre fatto parlare di loro, in tutti i sensi. Si sono sposati, hanno avuto figli, ma hanno anche discusso con l’intera famiglia reale e hanno deciso di trasferirsi negli USA.

La coppia, ormai non più reale da tempo, ha deciso di raccontarsi in tutto e per tutto in un nuovo e inaspettato documentario intitolato proprio Harry & Meghan.

Quest’ultimo racconterà tutti i dettagli della loro storia d’amore, ma si focalizzerà sulla loro vita e sulla loro quotidianità, tra aspetti inediti, segreti e rivelazioni a dire poco sorprendenti.

È stata la piattaforma Netflix a offrire una piccola anteprima del documentario e lo ha fatto attraverso un primo breve teaser già diventato virale un po’ ovunque: “Harry & Meghan, un evento globale Netflix. Prossimamente, solo su Netflix” – sono le parole che la piattaforma ha utilizzato per accompagnare il carosello di immagini di quello che è già, a tutti gli effetti, uno dei titoli più chiaccherati e attesi dell’ultimo periodo.

– Perché hai voluto fare questo documentario? – Nessuno vede cosa succede nel privato […] (Principe Harry) – Con una posta in gioco così alta, non ha più senso sentire la nostra versione? (Meghan Markle)

A quanto pare il documentario offrirà una carrellata di immagini e di rivelazioni anche sulla famiglia reale (con la quale attualmente non scorre buon sangue), ma non solo: si parlerà anche dei vari progetti che coinvolgono la coppia, ma si farà riferimento anche ai tanto discussi probabili tradimenti. Insomma, il grande pubblico fan (e non) della coppia farà un bel tuffo nella loro vita più privata.

Quando uscirà il documentario?

L’attesissimo documentario sul principe Harry e su sua moglie Meghan Markle dovrebbe essere rilasciato a dicembre 2022, nonostante si sia parlato di posticipi e ritardi più e più volte. In realtà l’uscita del progetto era stata spostata al 2023 a causa di alcune problematiche legate alla nuova stagione di The Crown (sono piovute numerose critiche), ma pare che in ogni caso la produzione da 100 milioni di dollari vedrà a più presto la luce che sta aspettando da mesi.

Ancora, però, non è stata rilasciata alcuna data ufficiale. Netflix, come accennato prima, ha rilasciato una piccola anteprima del documentario, ma non ha fatto riferimento a date e numeri: l’attesa continua a farsi sentire.

Harry & Meghan dovrebbe andare in onda poco prima dell’uscita dell’autobiografia del principe Harry Spare (10 gennaio 2023), perciò il documentario potrebbe arrivare verso fine dicembre 2022: si attendono aggiornamenti a riguardo.

A dirigere la docu-serie è Liz Garbus, nota regista già premiata agli Emmy Awards e più volte candidata agli Oscar. Harry & Meghan sarà suddiviso in sei episodi.

Tra commenti negativi, opinioni e ironie di ogni genere, Harry & Meghan sarà davvero un evento globale: stay tuned.