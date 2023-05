Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023?

Da circa un mese è iniziata la nuova edizione del reality show in onda in prima serata su Canale 5 “L’Isola dei Famosi“. Ma, quanto guadagnano i concorrenti? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto guadagnano i concorrenti all’Isola dei Famosi 2023?

“L’Isola dei Famosi” è un programma che piace molto, a ogni edizione ci sono un gruppo di concorrenti che appartengono al mondo dello spettacolo e che devono sopravvivere su un isola deserta senza nessun tipo di comodità. L’obiettivo è appunto sopravvivere e non farsi eliminare dal gioco. Per questa nuova edizione, che ha preso il via lo scorso 17 aprile, ci troviamo ancora in Honduras e, alla conduzione, c’è sempre la conduttrice, showgirl ed ex modella Ilary Blasi, affiancata da i due opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria e dall’inviato sull’isola Alvin. Ma, quando guadagnano i concorrenti sull’Isola? Secondo ciò che ha scritto il giornalista Ivan Rota su Dagospia, i compensi dei naufraghi variano a seconda della loro notorietà. Si vocifera che il compenso dei partecipanti sia tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana, anche se i personaggi più famosi pare guadagnino di più. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, non ci sono conferme ufficiali, circa anche il compenso di Ilary Blasi che, sempre secondo Rota, sarebbe di 300.000 euro per ogni edizione del programma. Queste le parole di Rota:

“Stando ad alcune voci di corridoio, la conduttrice Ilary Blasi che ha condotto L’Isola dei Famosi per molte edizioni, ha guadagnato circa 300.000 euro per ogni edizione del programma. Ogni naufrago, invece, riceve tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana. I personaggi più famosi guadagnerebbero cifre ancora più alte.”

L’Isola dei Famosi 2023: puntata del 15 maggio

Nel corso della puntata di lunedì 15 maggio sono successe davvero tante cose. Innanzitutto Fiore Argento ha deciso di lasciare l’isola a causa del dolore al mignolo del piede. A nulla sono servite le parole di incoraggiamento da parte della sorella Asia. Cristina Scuccia si è fatta valere in una prova di resistenza, consentendo così a tutti i naufraghi di poter fare una doccia di 30 secondi.

Attimi di paura per l’attrice francese Corinne Clery. La naufraga ha infatti la fobia per i serpenti e avrebbe dovuto affrontare una prova nella quale doveva infilare la mano in una scatola senza sapere cosa ci fosse dentro. Convinta che all’interno della scatola ci fosse proprio un serpente, Corinne si è sentita male ed è svenuta. Un uomo appartenente alla produzione è subito accorso a verificare le condizioni dell’attrice francese che, dopo essersi assentata per poco tempo, è tornata nel gruppo.

Oltre a tutto ciò, Nathaly Caldonazzo è tornata alla Palapa, poiché è riuscita a vincere il televoto contro Christopher Leoni, l’altro naufrago relegato insieme a lei all’Isola di Sant’Elena. Isola raggiunta da Gian Maria Sainato, colui che è stato eliminato nel corso della puntata. Per quanto invece riguarda le nomination, troviamo Fabio Ricci e Pamela Camassa, nominati da Marco Mazzoli, e Helena Preste, scelta invece dal gruppo.

La prossima puntata andrà in onda lunedì 22 maggio.