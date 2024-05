Quanto è costato a Netflix il documentario su Ilary Blasi “Unica”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Unica: quanto è costato a Netflix?

Come tutti saprete “Unica” è il documentario su Ilary Blasi, dove la conduttrice televisiva ha raccontato la sua verità circa la fine del matrimonio con l’ex calciatore Francesco Totti. Ma, quanto ha speso Netflix per accaparrarsi i diritti di questo documentario? Sul sito DavideMaggio.it leggiamo quanto segue: “ci siamo imbattuti nei costi di Unica, il documentario di Netflix prodotto da Banijai. Ebbene la piattaforma di streaming per assicurarsi i diritti delle confessioni della conduttrice avrebbe sborsato ben 2.249.436,8 di euro. Una cifra notevole per un documentario di un ora e venti minuti, per di più girato in Italia senza particolari effetti speciali. Il costo è riportato sul sito del Ministero della Cultura.” Anche per questo documentario, come accaduto con quello di Chiara Ferragni e Fedez, “The Ferragnez”, sono stati richiesti contributi ministeriali. A quanto pare “Unica” sarebbe il documentario più costoso della storia del piccolo schermo.

Unica: il cachet di Ilary Blasi

Come abbiamo appena visto, Netflix ha sborsato una cifra davvero enorme per assicurarsi i diritti del documentario “Unica” su Ilary Blasi, tanto che pare proprio essere il documentario più costoso della storia del piccolo schermo. E Ilary? Quanto ha preso per “Unica”? Secondo alcune indiscrezioni riportate dai legali di Francesco Totti, il cachet della Blasi sarebbe intorno ai 700mila euro.

“Unica” è uscito lo scorso anno su Netflix ed è stato tra i prodotti più visualizzati. Nel docu film, Ilary Blasi racconta la sua verità circa la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, con il quale la conduttrice è stata per circa 20 anni. La coppia ha avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Ilary Blasi ha dichiarato di aver sposato Totti per amore e non per soldi e che l’ha sempre dimostrato mettendoci la faccia. Ha anche detto che lo ha conosciuto quando aveva 19 anni, grazie a sua sorella. Riguardo la fine del loro matrimonio, Ilary ha raccontato che la crisi è iniziata nel mese di gennaio del 2022, mentre la rottura ufficiale è arrivata qualche mese dopo, a luglio. Ma ecco cosa ha detto Ilary Blasi nel documentario: “a fine gennaio andiamo a cena. Comincio a notare un marito diverso. E da lì un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito? Frequenti una persona da 20 anni, ti fidi di quel che dice. Mio marito lo vedo strano, perché? E che ne so.” Tra le lacrime poi la conduttrice televisiva ha continuato dicendo: “non potevo credere che l’uomo che era stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere.” Il riferimento della Blasi era per Noemi Bocchi, considerata la causa della fine del matrimonio tra i due.

