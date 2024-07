“Temptation Island”, quanto guadagnano coppie e tentatori? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Temptation Island: quanto guadagnano le coppie?

Lo scorso 27 giugno è cominciata la nuova edizione del reality dei sentimenti “Temptation Island”, che vede sei coppie mettersi gioco per testare il loro amore. Alla conduzione del programma c’è sempre Filippo Bisciglia e anche questa dodicesima edizione ha come location l’Is Morus Relais, un resort suggestivo in Sardegna, vicino a Cagliari. Ma, quanto guadagnano le coppie? A rivelarlo anche questa volta è stato Dagospia, che ha rivelato quelle che dovrebbero essere le cifre percepite da tentatori e concorrenti. Ognuno di loro infatti riceve un compenso per la propria partecipazione al programma tv. Per quanto riguarda le coppie, la cifra per i 21 giorni di partecipazione si aggirerebbe tra i 1.800 e i 2.600 euro a testa, a seconda delle condizioni contrattuali di ciascuno. Il vitto e l’alloggio è tutto a carico della produzione.

Temptation Island: quanto guadagno i tentatori e le tentatrici?

Anche i tentatori e le tentatrici percepiscono un compenso per la loro partecipazione a “Temptation Island“. In tutto sono 26, 13 maschi e 13 femmine, ognuno dei quali dovrà tentare di sedurre i membri delle coppie. La scorsa edizione, a spiccare è stata Greta, protagonista poi del triangolo amoroso con la coppia Mirko e Perla, andata avanti per mesi, anche nell’ultima edizione del Grande Fratello e finita con il ritorno insieme della coppia originale. Chi sarà quest’anno il tentatore o la tentatrice che riuscirà a far batter il cuore a uno dei concorrenti? Staremo a vedere. Adesso andiamo invece insieme a scoprire quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici per la loro partecipazione al programma. Sempre secondo quanto rivelato da Dagospia, il compenso si aggirerebbe tra i 500 e i 1.000 euro a settimana. Una ragazza che ha partecipato come tentatrice nel 2020, Ilaria Gallozzi, sul proprio profilo di TikTok aveva raccontato che i tentatori sono pagati quotidianamente, con un cifra che va dai 150 ai 200 euro.

Temptaion Island: quanto guadagna il conduttore Filippo Bisciglia?

Dopo aver visto quanto guadagnano le coppie e i tentatori di “Temptation Island”, andiamo a vedere insieme quanto invece prende di compenso il conduttore del reality dei sentimenti che, ancora una volta, è Filippo Bisciglia, ormai un veterano del programma. Il cachet del conduttore è molto più alto rispetto a coppie e tentatori. La cifra complessiva, riportata da FanPage, dovrebbe essere tra i 45 e i 50mila euro.

Queste che abbiamo visto dovrebbero quindi essere le cifre che guadagnano rispettivamente i membri delle coppie, i tentatori e le tentatrici e il conduttore Filippo Bisciglia. Anche quest’anno il programma è molto seguito dal pubblico da casa, e siamo ormai giunti alla terza puntata. Tra le coppie in gara quella che sta facendo maggiormente parlare di sé è quella formata da Lino e Alessia, con lui che per ben due volte ha rifiutato il falò di confronto chiesto dalla fidanzata. Come andrà a finire? Appuntamento alla prossima puntata!