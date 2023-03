Chi è Marco Mazzoli? Noto conduttore radiofonico

L’attesa è finita: il reality più amato dal pubblico italiano sta per tornare. Lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, sarà trasmessa la diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi. Tra i 16 concorrenti pronti ad intraprendere questa nuova avventura troviamo anche Marzo Mazzoli.

Chi è Marco Mazzoli? La carriera come conduttore radiofonico

Nato a Milano nel 1972, è un conduttore radiofonico celebre per aver creato la trasmissione “Lo Zoo di 105”. Ha debuttato nel mondo della radio nel 1987 in alcune emittenti della Lombardia. Nel 1998 poi ha iniziato a collaborare con “Radio 105”. Ha lavorato molti mesi nella sede newyorkese dell’emittente radiofonica. Soltanto un anno dopo, una volta rientrato in Italia, ha dato vita alla sua trasmissione. Dal 2015 è editore e direttore dell’emittente radio di Miami “Revolution 93.5” in cui conduce “Welcome to the zoo”.

Il debutto come attore

Non solo. Nel 2016 è uscito il suo film biografico “On Air – Storia di un successo”. Distribuito da Medusa e diretto da suo cugino Davide Simon Mazzoli. La pellicola è ispirata al libro del 2011 “Radiografia di un dj che non piace”, scritto proprio dal conduttore radiofonico. Dall’infanzia trascorsa a Los Angeles fino alla nascita dello Zoo nel 1999, passando per la scoperta del suo amore per la radio nell’adolescenza e la lunga gavetta da giovane. Il film attraversa le tappe più importanti della sua vita.

Conduttore radiofonico, attore, scrittore… e molto altro

Marco Mazzoli è un indiscusso professionista nel mondo della radio. Già da tempo il celebre conduttore ha avviato un masterclass con l’obiettivo di trasmettere la propria passione e le proprie conoscenze anche agli altri.

Un personaggio fuori dalle regole

Nel corso della sua lunga carriera il conduttore radiofonico non si è fatto mancare nulla. Denunce, licenziamenti, sospensioni. Lui stesso ha affermato di essere colui che ha sdoganato la volgarità nella radio italiana. La sua trasmissione, infatti, è un format con scherzi telefonici, scenette e parodie con parolacce ed insulti… chi più ne ha più ne metta!

Marco Mazzini ed il covid: le parole durante la pandemia

Nel 2020 anche Marco Mazzoli è risultato positivo al covid. Proprio in quel periodo, sui social, ha deciso di condividere la sua esperienza. «La cosa assurda è che ci sono mille teorie, tantissima confusione, nessuno ti sa consigliare la cosa giusta da fare o le medicine da prendere! Sei solo, isolato, un po’ preoccupato e speranzoso che passi velocemente!»

La vita privata

Marco Mazzoli è sposato dal 2010 con Stefania Pittaluga, Marketing Director di “Revolution 93.5”. Entrambi molto riservati, hanno sempre vissuto la loro relazione lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori. Proprio parlando del suo matrimonio, tempo fa, il conduttore radiofonico ha rivelato:

«Come tutte le cose della mia vita, anche il matrimonio è stato assurdo. Eravamo in vacanza a Miami, un nostro amico ci ha detto che potevamo sposarci in comune, anche lo stesso giorno. Non avevamo i vestiti adatti, ma a noi non fregava niente, era il gesto che contava»

Attualmente non hanno figli. Marco Mazzoli e Stefania Pittaluga vivono un po’ a Miami ed un po’ in Italia insieme ai loro teneri amici a quattro zampe.