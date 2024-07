A quanto ammonta il patrimonio della Principessa Charlotte? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Principessa Charlotte: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Charlotte è la secondogenita dell’erede al trono d’Inghilterra, il principe William e della Principessa del Galles Kate Middleton. Lo scorso maggio Charlotte ha compiuto 9 anni, ed è la baby royal più ricca del mondo. Nonostante il suo patrimonio netto sia diminuito del 12 % dal 2021, Charlotte resta appunto in testa, con circa 3,5 miliardi di sterline, ovvero oltre 4 miliardi di euro. Probabilmente il tutto dipende anche dalla mamma, Kate Middleton, da sempre regina di stile. La stessa Charlotte detta tendenze, infatti sia lei che la mamma hanno un impatto davvero enorme sulle tendenze moda. Tutto ciò, ovviamente, non fa che far aumentare il patrimonio netto dell’unica figlia femmina di Kate e William.

Principessa Charlotte: la baby royal più ricca al mondo

Con il patrimonio netto di circa 3,5 miliardi di sterline, la Principessa Charlotte, 9 anni lo scorso 2 di maggio, è la baby royal più ricca al mondo, persino più ricca di suo fratello maggiore, George, futuro Re d’Inghilterra. In realtà, Charlotte supera George di poco, in quanto il patrimonio netto di quest’ultimo si aggira sui 3,4 miliardi di sterline. Come detto in precedenza, il patrimonio netto di Charlotte è merito anche dell’effetto Kate Middleton, in quanto Charlotte, è già anche lei regina di stile, ogni abitini che indossa va infatti subito a ruba.

Principessa Charlotte: ecco cosa erediterà in futuro

La Principessa Charlotte è quindi la royal baby più ricca al mondo, in quanto supera pure il fratello George. Ma, non è finita qui. Charlotte infatti erediterà anche i gioielli della madre, con il loro valore simbolico e la loro storia. Il valore complessivo di questi gioielli supere gli 82milioni di sterline, circa 75.803.00 di euro. Una cifra quasi difficile da pronunciare. Alcuni di questi gioielli sono, tra l’altro, quelli che la regina Elisabetta II ha donato a Kate Middleton, gioielli di inestimabile valore. Tra questi abbiamo:

Il girocollo di diamanti della regina Mary;

La tiara Cartier Halo;

La collana Nyzam Hyderbad;

La spilla a forma di foglia di acero;

La spilla a forma di felce della Nuova Zelanda;

La spilla dell’Ordine della Famiglia Reale.

Oltre ai gioielli donati da Elisabetta II, Kate Middleton ne ha ricevuti anche dal marito William e dal suocero, Re Carlo III. Tra questi gioielli spiccano ad esempio un braccialetto di diamanti e una parure di gioielli in oro giallo e bianco. Il loro valore si aggirerebbe sulle 403mila sterline. Infine ci sono anche quelli che appartenevano alla madre di William, Lady Diana, che sono valutati sui 16,5 milioni di sterline. Tra questi gioielli abbiamo:

La tiara Lover’s Knot;

L’anello con zaffiro e diamanti;

Gli orecchini di perle dei mari del sud;

Gli orecchini Collingwood.

Insomma, il patrimonio di Charlotte è già di per sé fa capogiro, per non parlare di tutti i gioielli che la secondogenita del Principe William e della Principessa del Galles Kate Middleton erediterà in futuro.