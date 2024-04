Amadeus ha ufficialmente detto addio alla Rai, la prossima stagione televisiva sarà sul Nove. Ma, quanti soldi guadagnerà? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto guadagna Amadeus sul Nove? Ecco quanti soldi ha Discovery

Discovery dopo Fabio Fazio ecco che è riuscito a convincere anche Amadeus, che ha detto quindi addio alla Rai. La nuova avventura del conduttore inizierà a fine agosto 2024, ovvero quando scadrà il contratto con la Rai. Ancora non sappiamo che tipo di programma andrà a condurre Amadeus, ma cominciano a circolare le voci circa il guadagno, che pare sarà di circa 2 milioni di euro l’anno per i prossimi quattro anni. La domanda che in tanti si pongono però è un’altra, ovvero, ma quanti soldi ha Discovery per potersi permettere tutti questi conduttori big? Lo share nel 2023 era dell’8,6 %, sommando tutti e 15 i canali. Rispetto all’anno precedente c’è stato un incremento del 6 %. Grazie a Fabio Fazio e al suo programma “Che Tempo Che Fa” gli ascolti sono aumentati, basta pensare allo share del 15 % quando è andata in onda l’intervista a Chiara Ferragni. Insomma Discovery sta crescendo sempre di più, e si appresta davvero a fare sempre più concorrenza alla Rai e a Mediaset.

L’addio di Amadeus alla Rai

Erano ormai diverse settimane che si rincorrevano le voci circa un possibile addio di Amadeus alla Rai. Lui che negli ultimi cinque anni ha portato numeri mai visti, soprattutto per quanto riguarda il Festival di Sanremo. Qualche giorno fa invece è arrivata l’ufficialità dell’addio alla Rai del conduttore di Ravenna che da fine agosto 2024 passerà al Nove. Con molta probabilità l’ultima apparizione in Rai di Amadeus sarà il prossimo 10 maggio, nell’ultima puntata stagionale di “Viva Radio2“. Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, è stato lo stesso Amadeus ad annunciare l’addio alla Rai: “lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento”. Amadeus ha voluto ringraziare tutti e ha voluto precisare che da parte sua non c’è stata nessuna richiesta per favorire i suoi familiari come invece alcuni media avevano ipotizzato. Infine il conduttore ha detto che tutti i programmi che ha condotto in questi anni saranno sempre un pezzo di cuore e vita, Sanremo compreso: “sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. E’ tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti. Ci vediamo in Tv.” Restiamo in attesa di sapere quale programma andrà a condurre Amadeus sul Nove la prossima stagione televisiva.

