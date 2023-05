Quanto guadagna Ilary Blasi per L’Isola dei Famosi 2023?

Lo scorso 17 aprile è iniziata la nuova edizione del reality show in onda su Canale 5 in prima serata “L’Isola dei Famosi“. Ma, quanto guadagna la conduttrice Ilary Blasi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto guadagna Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2023?

Il reality show “L’Isola dei Famosi” ha preso il via con la nuova edizione lo scorso 17 aprile 2023, con Ilary Blasi alla conduzione, affiancata dai due opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria e con Alvin come inviato speciale in Honduras. Ma, quanto guadagna Ilary Blasi per condurre questo programma? L’ex moglie di Francesco Totti prenderebbe cifre da capogiro. Ivan Rota, su Dagospia ha scritto:

“Stando ad alcune voci di corridoio, la conduttrice Ilary Blasi, che ha condotto l’Isola dei Famosi per molte edizioni, ha guadagnato circa 300.000 mila euro per ogni edizione del programma. Ogni naufrago, invece, riceve tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana. I personaggi famosi guadagnerebbero cifre ancora più alte.”

Insomma, davvero cifre importanti per la conduttrice, showgirl ed ex modella Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi 2023: cosa è successo nell’ultima puntata

La nuova edizione del reality “L’Isola dei Famosi” è cominciata lo scorso 17 aprile. I concorrenti si trovano in Honduras. Nel corso dell’ultima puntata del programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijai Italia, andata in onda lunedì 15 maggio, ci sono stati numerosi colpi di scena e numerose sorprese. Iniziamo da Cristina Scuccia, la quale si è fatta valere in una prova di resistenza, dimostrando una grande forza d’animo e consentendo così ai naufraghi di potersi fare una doccia di 30 secondi.

Fiore Argento si è dovuta ritirare. La sorella di Asia Argento dopo aver passato una settimana di sofferenza a causa di un dolore al mignolo ha deciso di lasciare lo show. Via telefono la sorella Asia ha tentato di convincerla a rimanere sull’isola con queste parole.

“Ti ho seguita con preoccupazione, ma tu devi resistere sorella. Non è per un mignolo del piede o per la fame che tu rinuncerai ai tuoi sogni e ai tuoi obiettivi. Non te lo permetto. Né io né papà. La gente ti ha votato perché vuole che tu vada avanti. Perché ti ama. Non si molla un sogno che hai scelto. Hai scelto tu questo gioco estremo. Io ho avuto il ginocchio rotto e le mani rotte, ma non mi sono fermata. Non puoi mollare per un mignolo del piede, Fiore. E’ da vigliacchi.”

Nonostante le parole della sorella, Fiore Argento ha deciso di abbandonare il reality e di fare rientro in Italia. Attimi di paura per Corrine Clery che è svenuta al momento della prova ricompensa a causa della fobia per i serpenti. Al suo posto Helena Prestes.

A essere eliminato nel corso della puntata è stato Gian Maria Sainato, che ha raggiunto Christopher Leoni sull’Isola di Sant’Elena, isola lasciata invece da Nathaly Caldonazzo, ritornata alla Palapa dopo aver battuto Leoni al televoto.

I nuovi concorrenti in nomination sono Fabio Ricci e Pamela Camassa, nominati da Marco Mazzoli, e Helena Prestes, nominata dal gruppo.