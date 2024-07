A quanto ammonta il patrimonio dell’attore statunitense Mel Gibson? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Mel Gibson: qual è il patrimonio dell’attore?

Mel Gibson è uno degli attori e registi più conosciuti e amati al mondo, i suoi film sono indimenticabili, molti dei quali delle vere e proprie pietre miliari del mondo del cinema, come per esempio il film “Braveheart – Cuore impavido”, film per il quale Gibson ha vinto l’Oscar sia come miglior film sia come regista. Ma, a quanto ammonta oggi il patrimonio dell’attore statunitense? A oggi pare che il patrimonio complessivo di Mel Gibson sia sui 425 milioni di dollari, di cui molti sono stati da lui spesi per l’acquisto di auto, una delle sue grandi passioni. E pensate che per il film che lo ha consacrato come attore, ovvero “Interceptor” era stato pagato meno addirittura della automobile che si vede nel film, l’iconica V8 Interceptor, costata 35mila dollari, contro i 15 mila che ha percepito l’attore statunitense. Oggi, Mel Gibosn, è uno degli attori più ricchi di Hollywood.

Mel Gibson: i film più famosi

Come abbiamo appena visto, Mel Gibson ha un patrimonio complessivo di circa 425 milioni di dollari. Una carriera meravigliosa quella dell’attore statunitense, che ha da poco compiuto 68 anni. Nel corso della sua carriera lo abbiamo visto recitare in tantissimi film, ricordiamone alcuni: “Arma letale”, “Due nel mirino”, “L’uomo senza volto”, “Maverick”,”Ransom – Il riscatto”, “What Women Want – Quello che le donne vogliono”, “Mr Beaver”, “Il Patriota“, “Il professore e il pazzo” e “Bandit”. +

Mel Gibson, chi guadagna più di lui? La classifica

Il patrimonio complessivo di Mel Gibson lo rende uno degli attori più ricchi di Hollywood ma, prima di lui ci sono altri attori che hanno un patrimonio maggiore. Volete sapere chi sono? Vediamo insieme la classifica fino al decimo posto stilata lo scorso anno: