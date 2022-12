Mariah Carey si riconferma regina del Natale anche nel 2022: All I Want for Christmas Is You continua a essere una hit e le porta un guadagno altissimo

Non non può esistere Natale senza giusta colonna sonora e quale, se non il grande singolo cult della grande Mariah Carey? All I Want for Christmas Is You è il brano natalizio per eccellenza, la hit delle festività che non può mai mancare nelle playlist di ogni famiglia.

Un brano, una tradizione, ma anche un guadagno niente male per la nota cantante.

Quanto guadagna Mariah Carey con il brano?

Negli anni è diventato un vero e proprio tormentone di Natale, in grado di rallegrare grandi e piccini con il suo mood dinamico, emozionante e decisamente felice: All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey è conosciuto in tutto il mondo.

Uscito ufficialmente nel 1994 già nel 2013 contava un totale di 14 milioni di copie vendute.

Tuttavia, nonostante i numeri delle vendite fossero già così alti, il vero successo del singolo esplode nel 2019, raggiungendo le vette più alte delle classifiche e divenendo concretamente in tutto il mondo una vera e propria hit parade.

Considerando il grande successo della canzone, sono molte le persone che si sono chieste quanto Mariah Carey possa effettivamente guadagnare grazie a essa e, stando ai vari rumors, pare che la cifra sia niente male.

In particolare, secondo il noto magazine Economist, grazie ad All I Want for Christmas Is You, Mariah Carey riuscirebbe a guadagnare circa 2 milioni e mezzo di dollari l’anno, ma non solo. Il magazine specifica che fino al 2016 la cantante avrebbe raggiunto un totale di circa 60 milioni di dollari, mentre nel 2022 (anno corrente) la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 72 milioni di dollari.

Cifre relative solamente ad All I Want for Christmas Is You; se si aggiungono gli altri 18 singoli dell’album, anch’esse particolarmente apprezzate dai fan della Carey, la cifra si alza nettamente.

Natale non sarebbe lo stesso senza la hit di Mariah Carey: All I Want for Christmas Is You è quella canzone da tenere in sottofondo durante il pranzo in famiglia o mentre si scartano i regali sotto l’albero. È quella canzone in grado di fare ballare e di rendere l’atmosfera natalizia ancora più spensierata e felice; una vera e propria pozione magica del Natale.

Mariah Carey e lo speciale natalizio su Paramount+

Mariah Carey ha voluto fare le cose in grande: anche nel 2022 la cantante si conferma la regina del Natale, tanto da approdare sulla piattaforma Paramount+ con uno straordinario speciale. Il contenuto, chiamato Mariah Carey: Merry Christmas to All altro non è che uno speciale di due ore che prende vita sottoforma di concerto vero e proprio, in cui ovviamente Mariah Carey sarà la protagonista indiscussa.

Lo speciale concerto (registrato in due diverse date), sarà trasmesso negli USA il 20 dicembre 2022 e distribuito da Paramount+ immediatamente dopo: un concerto di Natale cantato dalla voce natalizia per eccellenza.

Ancora una volta Mariah Carey riesce a conquistarsi il podio di regina del Natale, con la sua voce unica e riconoscibile e quella canzone che dal 1994 fa sognare il mondo intero.