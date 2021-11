Il Natale ha una sola Regina, ed è Mariah Carey: in vista delle festività natalizie la cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Fall in love at Christmas.

Mariah Carey: il nuovo singolo di Natale

Mariah Carey ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Fall in Love at Christmas (prevista per il prossimo 5 novembre) con un simpatico video social: nelle immagini si vede la cantante che, vestita di tutto e armata di mazza, distrugge tre zucche di Halloween.

“E’ arrivato il momento! Di distruggere questa zucca e usarla per una torta…. perché dobbiamo ancora affrontare il Ringraziamento!”, si legge alla fine della clip, che ha rapidamente fatto il giro dei social e che, ovviamente, ha conquistato i numerosi fan della super star statunitense.

La cantante è senza dubbio una delle interpreti più famose del panorama internazionale, e con la sua All I Want Fot Christmas is You – in cima alla Billboard Hot 100 – il suo record è quello di 19 volte numerose uno nella prestigiosa classifica (record mai aggiudicato da nessun altro artista solista).

Mariah Carey: il patrimonio

Il suo successo musicale le è valso innumerevoli premi e riconoscimenti e non a caso la Carey è considerata una delle cantanti più ricche e famose del mondo. Il suo patrimonio ammonterebbe a ben 535 milioni di dollari.

Mariah Carey: la vita privata

Dopo un primo matrimonio con Tommy Mottola, Mariah Carey è stata sposata con Nick Cannon. Nel 2011 i due hanno avuto i loro due gemelli, Moroccan e Monroe. Dopo la separazione e alcune liaison sentimentali (tutte finite male) Mariah Carey si sarebbe fidanzata con il ballerino Brian Tanaka. La cantante ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo e non ha mai amato parlare pubblicamente delle sue storie sentimentali o del suo amore per i due figli.