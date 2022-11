Paramount + ha annunciato i film, i programmi TV e tutti i contenuti sportivi in arrivo a dicembre 2022.

Il catalogo si arricchisce di novità e il periodo natalizio sarà ancora più coinvolgente: scopriamo insieme che cosa arriverà su Paramount + nel mese di dicembre 2022.

Paramount+ : che cosa uscirà a dicembre 2022?

Tra le prime novità di dicembre è bene citare Bosé. La serie-tv dedicata alla vita del noto cantante Miguel Bosé è in arrivo sulla piattaforma il 1 dicembre 2022. Si prevedono sei episodi in cui a interpretare il protagonista sarà José Pastor. L’attesa è già molto alta.

Continua la musica grazie a un altro grande progetto, questa volta dedicato a Liam Gallagher, ex cantante degli Oasis.

Il progetto, chiamato Liam Gallagher: Knebworth 22 è il film documentario che racconta il concerto evento del cantante a Knebworth e sarà disponibile su Paramount+ a partire da mercoledì 7 dicembre 2022. All’interno del documentario compariranno interviste inedite, tanti dietro le quinte e nuovi punti di vista da parte di collaboratori e fan di generazioni diverse.

Insieme al documentario sarà disponibile e visibile anche l’intero concerto, che uscirà nella stessa data.

Grandi contenuti musicali per Paramount+ a dicembre 2022: la piattaforma ha annunciato che il 17 dicembre 2022 arriverà in visione il concerto benefico dei Metallica. L’evento sarà intitolato Helping Hand e sarà organizzato a beneficio della fondazione All Within My Hands, creata dalla stessa band.

Non poteva mancare in catalogo un contenuto culturale di alto livello: stiamo parlando dell’importante presenza di Roberto Benigni che, in esclusiva su Paramount+, porterà la sua interpretazione del Cantico delle Creature. Per la primissima volta in streaming, a partire dall’8 dicembre 2022 tutti gli abbonati avranno la possibilità di assistere all’evento Francesco il Cantico.

Se per USA e Canada l’attesa è quasi del tutto conclusa, per l’Italia bisognerà aspettare il 2023. 1923, il sequel del prequel di Yellowstone (serie-tv) uscirà il 18 dicembre 2022 in America e in Canada, mentre in Italia si dovrà aspettare il nuovo anno. Tuttavia, Yellowstone e 1883 sono già disponibili in streaming su Paramount+.

Che Natale sarebbe senza una playlist adatta all’atmosfera? Ci pensa Mariah Carey a offrire la soluzione perfetta: a partire dal 20 dicembre 2022 arriva su Paramount + con un concerto tutto natalizio, Marah Carey: Merry Christmas to All.

Tra le novità più attese, però, c’è sicuramente un titolo: Top Gun – Maverick. Tom Cruise sta per approdare su Paramount+ e la data da segnare in agenda è il 22 dicembre 2022.

Se vi piacciono i film/cartoon di Natale, Robbie la renna: zoccoli di fuoco, Robbie la renna: la leggenda della tribù perduta e La storia di Babbo Natale faranno al caso vostro. Tutti e tre i titoli saranno disponibili a partire dal 3 dicembre 2022.

Tante le serie-tv, le nuove stagioni, i film cult, ma tanto anche lo sport. Paramount + a dicembre 2022 offrirà tutti i migliori contenuti sportivi dedicati alla pallacanestro, al football e a tante altre manifestazioni legate all’immenso mondo dello sport.

La lista dei contenuti di Paramount+ si infittisce: dicembre 2022, le luci, il Natale e una grande voglia di intrattenimento.