Vi ricordate l’apparizione di Vladimir Putin allo stadio Luzhniki lo scorso marzo 2022? Bene, il capo del Cremlino ha deciso di presenziare sfoggiando un parka blu dal valore inestimabile: scopriamo meglio tutti i dettagli.

Vladimir Putin e il parka da migliaia di euro

In occasione dell’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea alla Russia, il presidente russo Vladimir Putin è salito sul palco dello stadio Luzhniki per parlare alla folla. Un clima freddo in ogni senso, a partire dalle tensioni della guerra, fino ad arrivare alle basse temperature del periodo, hanno portato il leader del Cremlino a sfoggiare un outfit completamente invernale.

Di tutto il look, però, il capo che maggiormente ha colpito l’attenzione degli occhi più fini è anche il pezzo più forte.

Si tratta del capospalla che Putin ha scelto, un parka blu imbottito con cerniera e cappuccio. A quanto pare il parka in questione arriverebbe da una maison di moda tutta italiana: Loro Piana. Il brand, infatti, è un marchio fashion di lusso con sede in provincia di Vercelli ed è conosciuto per realizzare capi di estrema qualità con prezzi adeguati al settore, l’alta moda, appunto.

Il prezzo del parka blu scelto da Vladimir Putin, per chi non lo sapesse, dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.445.000 rubli, che in euro corrisponderebbe attualmente (causa l’inflazione e il clima della società contemporanea) circa a 21 mila euro.

Un prezzo shock, sicuramente accessibile a personalità di un certo livello.

Non solo moda: il parka di Putin è anche politico?

Sicuramente il parka indossato da Vladimir Putin non è passato inosservato, in primis per il valore “materiale” e il prezzo da capogiro che possiede. In realtà, pensandoci bene, ci potrebbe essere una doppia interpretazione collegata al capo d’abbigliamento in questione: siamo sicuri che Putin lo abbia scelto solo per una “questione di moda”? Molte persone, infatti, hanno osservato un dettaglio interessante, che forse ai più è rimasto nascosto.

Pensandoci bene, Putin è salito sul palco dello stadio per tenere un discorso ufficiale e lo ha fatto indossando un capo di moda italiano (per quanto non ci sia certezza ufficiale del brand, ma si pensa sia proprio Loro Piana) mentre, di fatto, sta combattendo l’Occidente. Una scelta studiata, dunque? Un messaggio politico, oltre a una dimostrazione di potere economico? Si aprono le interpretazioni a riguardo.

Non è la prima volta che il presidente russo indossa capi del brand vercellese. Nel 2015, infatti, Putin fu fotografato con una tuta dal valore di circa 3000 euro che, stando ai vari rumors, portava proprio il marchio Loro Piana.

E così Vladimir Putin, nel 23° giorno di guerra con l’Ucraina, ha fatto sfoggio della sua ricchezza indossando un capo da migliaia e migliaia di euro. Inutile dire che l’accaduto abbia fatto storcere il naso alla maggioranza dei suoi contestatori, che hanno in visto in tale scelta un volere ostentare, ancora più del solito e a maggior ragione per il tipo di situazione in cui ci si trovava, la sua estrema ricchezza e il suo potere.

Non si conoscono i reali motivi della scelta stilistica del leader del Cremlino, ma una cosa è certa: il prezzo non è un problema, per lui.