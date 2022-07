Putin malato? La Cia: “Non c’è nessuna prova”

Vladimir Putin è davvero malato? La Cia interviene a sconfessare una linea che era stata appannaggio soprattutto dei servizi e dei media del Regno Unito: “Non c’è nessuna prova”. Il dato oggettivo è che il direttore dell’agenzia di intelligence Usa William Burns ha chiarito la delicata questione e ha detto senza mezzi termini che di prove empiriche di una qualsiasi patologia del Capo del Cremlino non ve ne sono, il che riporta le “indiscrezioni” di altri servizi ad un rango inferiore di informazioni generaliste e non confermate.

Putin malato, la risposta della Cia

E malgrado le ricorrenti speculazioni sul fatto che Vladimir Putin possa essere malato o abbia problemi mentali, di quelle mancano le prove provate, la sola cosa che i servizi mettono in casella operativa. La Cia sottolinea che non ci sono prove sufficienti per dimostrarlo. Il direttore dell’agenzia di intelligence, William Burns lo ha detto chiaramente: “Non ci sono informazioni sul fatto che Vladimir Putin sia instabile o in cattive condizioni di salute“.

L’ironia di Burns: “Sembra fin troppo sano”

Poi lo stesso massimo dirigente delle “barbe finte” Usa ha anche scherzato sul fatto che il leader russo sembri “fin troppo sano”. Nei mesi scorsi a Putin erano state attribuite neoplasie, problemi di salute mentale e perfino malattie veneree.