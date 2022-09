Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono sposati: lui in smoking nero, lei in un abito a sirena di pizzo e tulle con velo lungo 4 metri ricco di cristalli

Sabato 17 settembre 2022 Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno detto “Sì”. La coppia ha finalmente coronato il sogno di andare all’altare e di promettersi amore per il resto della vita.

A Gardone Riviera nel Bresciano l’atmosfera era magica: un tramonto stupendo, fiori e l’arrivo della sposa; bellissima e con un abito da lasciare a bocca aperta.

L’abito da sposa di Nicole Daza: tutti i dettagli

Per il giorno più importante della sua vita Nicole Daza si è affidata a Nicole Cavallo, designer della maison Nicole Milano (brand scelto anche da Federica Pellegrini per il suo giorno più bello).

Per l’occasione speciale la sposa ha scelto un abito a sirena in tulle nude, decorato, lungo tutta la silhouette, con ricami di pizzo intrecciati per un effetto seconda pelle/tattoo meraviglioso.

A conferire una maggiore eleganza e preziosità al tutto, la coda dell’abito vaporosa in tulle e, ciliegina sulla torta, un lunghissimo velo lungo 4 metri cosparso di cristalli scintillanti: e luce fu!

Non si conosce con esattezza il prezzo dell’abito indossato all’altare, ma considerando la complessità della realizzazione e i cristalli incastonati sul velo, si può immaginare che il prezzo si aggiri intorno a cifre decisamente alte.

Il cambio outfit della sposa: dal lungo al corto

Ormai è assodato: non esiste matrimonio senza il change of outfit. Ogni sposa ama stupire in primis se stessa e poi le persone presenti con un cambio di abito degno di nota. Anche Nicole Daza ha deciso di stupire e dopo la meravigliosa cerimonia in cui lei e Marcell Jacobs si sono promessi amore eterno, ha messo da parte velo e coda in tulle per indossare un abito corto a maniche lunghe interamente ricamato con micro perle: doppiamente wow!

Il ricevimento serale, tenutosi a Villa Alba, l’ha vista sfoggiare così un abito aderente e super scintillante, degno della sua personalità e della sua sensualità romantica. Anche in questo caso, Nicole Cavallo ha pensato a tutto.

La designer è stata per Nicole Daza un vero e proprio punto di riferimento: oltre ad avere realizzato gli abiti dei suoi sogni, Nicole Cavallo è stata sempre accanto alla sposa, vestendola e accompagnandola, ma soprattutto ha sempre cercato di tranquillizzarla e di renderla felice curando ogni singolo dettaglio. A dimostrazione di ciò la designer stessa ha pubblicato video e foto sui suoi profili social, dimostrando anche la cura e l’amore che mette in quello che quotidianamente fa.

Accompagnare Nicole Daza nella scelta del suo abito è stata una bellissima esperienza e tra di noi si è instaurata da subito una bella amicizia. Nicole è una donna sicura di sé, determinata e al tempo stesso di una dolcezza infinita! Sono contenta di aver creato per lei questi due abiti da sposa che mettono in luce la sua femminilità e la sua bellezza, senza rinunciare a qualche dettaglio estroso e sexy.

Ricordiamo inoltre che oltre a vestire la bellissima Nicole Daza, la maison di abiti da sposa ha pensato anche agli abiti della figlia della coppia Jacobs-Daza e della sorella della sposa stessa.

Marcell Jacobs: elegantissimo per il suo giorno speciale

Anche il campione olimpico Marcell Jacobs ha puntato all’eleganza; per la speciale occasione, infatti, ha optato per un classico completo smoking total black, con papillon e fiore all’occhiello. Per completare il look Jacobs ha scelto un paio di occhiali da sole rotondi e scarpe di vernice sempre nere.