Federica Pellegrini ha scelto un abito di Nicole Milano per le nozze: lungo, spalle scoperte e dai dettagli floreali, rispecchia in pieno la sua persona

Sabato 27 agosto 2022 la “divina” Federica Pellegrini ha realizzato il suo sogno: dire il “sì” eterno a Matteo Giunta. La nozze si sono celebrate a Venezia nella meravigliosa Chiesa di San Zaccaria, in un’atmosfera molto intima che ha posto estrema attenzione alla privacy dell’evento.

L’organizzazione delle nozze è stata seguita con molto riserbo, sebbene, come spesso accade, l’occhio e la curiosità siano ricaduti sull’abito da sposa: total white e con lungo strascico, era impossibile non notarne la bellezza!

Federica Pellegrini sposa: l’abito è firmato Nicole Milano

Un arrivo iconico quello di Federica Pellegrini prima di entrare in Chiesa: la “divina” è passata tra le tante persone che la attendevano in abito da sposa e occhiali da sole con montatura bianca e una forma sinuosa.

Una sfumatura rock (per molte persone discutibile) che però rispecchia la personalità e lo stile della campionessa.

Ora, però, il pezzo forte: l’abito. La Pellegrini ha scelto un long dress total white firmato Nicole Milano. Con un lungo strascico e spalle scoperte, l’aura del look è decisamente romantica, ma non troppo. La linea semplice e lo scollo omerale conferiscono alla silhouette un tocco fiabesco ma molto sobrio, ma è il velo a impreziosire il tutto, con una cascata di fiorellini tridimensionali a ricoprirne la superficie e un grande fiore bianco a dare lustro al capo.

L’abito scelto per la cerimonia è un modello su misura della giovane stilista Nicole Cavallo (alla direzione artistica del brand). La scelta è ricaduta su un color avorio in mikado di seta più stretto in vita e dove, lungo la schiena, una lunga fila di bottoncini conferisce alla linea quel pizzico di romanticismo che non fa mai male. Insomma, il giusto equilibrio tra l’animo strong e la dolcezza di Federica Pellegrini; d’altronde l’abito deve rispecchiare la sposa!

Non sappiamo con esattezza il prezzo del meraviglioso abito, ma considerando il brand e i prezzi generici, il valore del vestito della “divina” potrebbe oscillare dai 4 ai 12 mila euro: sapevate che lo ha scelto insieme al noto wedding planner Enzo Miccio?

Il cambio abito per la festa: sì alla tuta bianca

Federica Pellegrini non ha saputo resistere al cambio outfit e, in occasione della festa serale post cerimonia, ha deciso di sorprendere tutte le persone presenti con un change straordinario: una tuta in crepe bianco con un profondo e sensuale scollo a “V”.

A impreziosire la già elegante tuta bianca, però, ci hanno pensato i micro cristalli e i fiori tridimensionali sulla schiena e nel girovita, abbinati anche alla giacca tuxedo bianca cosparsa di paillettes: ecco il minimalismo che fa centro!

La semplicità incontra l’eleganza e l’eleganza sa essere anche grintosa: ogni elemento ha rispecchiato in toto la personalità di Federica Pellegrini che finalmente, dopo anni di amore verso Matteo Giunta, è riuscita a esaudire un sogno, il suo, il loro.

Ce la aspettavamo proprio così: rock, sorridente, pulita e super chic a dire per sempre sì all’uomo che l’ha sostenuta e che le ha rubato il cuore per tutta la vita.