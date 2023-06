La ragazza e l’ufficiale va avanti con la sua messa in onda e la prossima puntata è pronta a coinvolgere tutto il pubblico, già particolarmente affezionato alla serie-tv turca. Quando va in onda la nuova puntata e quali sono le anticipazioni? Facciamo un po’ di chiarezza.

Quando va in onda ‘La ragazza e l’ufficiale’? Le anticipazioni

Iniziata solo da una settimana, La ragazza e l’ufficiale sta già conquistando il cuore del pubblico di Canale 5. La seconda puntata della serie turca andrà in onda ufficialmente giovedì 15 giugno 2023 e non più venerdì 16 giugno 2023. La messa in onda sarà sempre su Canale 5 in prima serata. La nuova puntata de La ragazza e l’ufficiale andrà in onda in via del tutto eccezionale il giovedì sera invece del venerdì (giorno stabilito da calendario). Il motivo dietro tale decisione? La volontà di lasciare spazio alla semifinale de L’isola dei famosi 2023, che appunto andrà in onda venerdì 16 giugno 2023.

L’appuntamento prevede la proiezione degli episodi 4,5 e 6: ma che cosa accadrà?

Le anticipazioni parlano abbastanza chiaro e destano già una notevole curiosità nel pubblico.

Sura e Kurt Seyit si giurano amore eterno prima che l’uomo parta ufficialmente per il fronte. Lui, poco prima di partire, chiede a lei di attenderlo, sebbene siano entrambi consapevoli che Kurt potrebbe non fare ritorno. Passa il tempo, passano mesi e Sura non ha più notizie dell’uomo che ama: scrive lettere, pensa in continuazione a lui e a quell’amore passionale che li lega, ma non ha riscontri. Nel mentre, la madre di Petro lascia capire a Katherina di essere interessato a Sura e che vorrebbe chiederle la mano. La donna, però, è ignara di tutta la situazione e non fa altro che pensare al ritorno del suo uomo.

Durante l’episodio 5, si vedrà Sura litigare con tutta la sua famiglia per difendere l’onore di Seyit e per dimostrare che il loro amore esiste ed è vero. Nel mentre l’uomo sta combattendo in guerra e perde anche un grande amico, Vlademir. Gli alti e i bassi non finiscono e durante una festa la baronessa Lola arriverà per importunare Sura, che reagirà con rabbia raccogliendo tutti gli sguardi su di lei. Petro, inoltre, potrebbe essere un traditore: una storia complessa che lascerà il pubblico incollato allo schermo.

Infine, ma non per importanza, le anticipazioni dell’episodio numero 6.

Avviene una lite tra sorelle: Valentina e Sura discutono perché la ragazza dice alla sorella che dovrebbe lasciare Seyit, poiché, secondo lei, la loro relazione starebbe macchiando l’intera reputazione della famiglia.

Sura, però, non condivide il pensiero e non ha intenzione di lasciare l’uomo, che ama alla follia. Finalmente Seyit manda alla sua donna alcune lettere che, però, non arrivano a destinazione: la colpa è di Petro, che le brucia nel camino. È stato quest’ultimo, per altro, a dire a Sura che Seyit è morto in battaglia, causandole un vero dolore (non vero). L’obiettivo di Petro? Sposare Sura e stare con lei per tutta la vita, ma lei non ne vuole sapere.

Quando va in onda La ragazza e l’ufficiale: la programmazione della serie-tv turca

Dopo la messa in onda di giovedì 15 giugno 2023, La ragazza e l’ufficiale andrà in onda secondo il calendario iniziale, salvo sempre imprevisti:

La ragazza e l’ufficiale episodio 7 in onda venerdì 23 giugno 2023 su Canale 5;

in onda 2023 su Canale 5; La ragazza e l’ufficiale episodio 8 in onda venerdì 23 giugno 2023 su Canale 5;

in onda 2023 su Canale 5; La ragazza e l’ufficiale episodio 9 in onda venerdì 23 giugno 2023 su Canale 5;

in onda 2023 su Canale 5; La ragazza e l’ufficiale episodio 10 in onda venerdì 30 giugno 2023 su Canale 5;

in onda 2023 su Canale 5; La ragazza e l’ufficiale episodio 11 in onda venerdì 30 giugno 2023 su Canale 5;

in onda 2023 su Canale 5; La ragazza e l’ufficiale episodio 12 in onda venerdì 30 giugno 2023 su Canale 5

Si attendono ulteriori aggiornamenti.